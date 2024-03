Chi è Benedetta Piacentini, la ballerina di Viva Rai2!

Fonte: ANSA Benedetta Piacentini

Da Ciao Darwin a Viva Rai2!, Benedetta Piacentini sa di certo come far parlare di sé, grazie al suo innegabile talento. Le sue coreografie hanno di certo attirato l’attenzione di migliaia di persone, come dimostrano i suoi più di 57mila follower su Instagram. Di seguito un po’ di informazioni sul suo conto, così da capire per bene quello che è stato il suo percorso.

Chi è Benedetta Piacentini

Numerose le esperienze di successo di Benedetta Piacentini in carriera, raccontante sul suo profilo Instagram con numerose foto, video e storie. Basti pensare all’emozionante post dedicato alla sua esperienza sul palco con Claudio Baglioni: “Ho aspettato l’arrivo del 21 settembre 2023 come quando i bambini aspettano che gli compri il gelato, come quando riesci a trovare il quadrifoglio, una coccinella o una pietra preziosa. Ho desiderato l’arrivo del 21 settembre 2023 come quando alzi gli occhi al cielo e attendi che passi una stella cadente”.

Il grande pubblico ha però avuto modo di conoscerla grazie a Ciao Darwin, esperienza che l’ha vista di fatto rubare la scena. In tanti si sono chiesti chi fosse “la bella ballerina” del programma di Paolo Bonolis, finendo con il trovare il suo account, nel quale non è parca di parole. Ama raccontarsi e così ha fatto anche con lo show Mediaset.

Per la stessa rete ha inoltre collaborato al Grande Fratello, accompagnando col resto del corpo di ballo alcuni concorrenti verso la porta rossa.

Viva Rai2! e Fiorello

È Innegabile come l’incontro che ha di fatto cambiato la sua carriera sia stato quello con Fiorello. Al suo fianco è infatti cresciuta come interprete, cimentandosi anche in sfide per le quali non si riteneva all’altezza. Ha preso parte al folle progetto di Viva Rai2! fin dall’inizio, ovvero quando andava ancora in scena in centro città, in Via Asiago 10, con tutti i problemi che ciò ha comportato. Tante le coreografie e numerosi gli applausi, in strada e da casa.

Al termine della prima stagione, ha così voluto ringraziare tutti con un post commovente, esprimendo gioia e riconoscenza: Mi sento come se avessi scalato la montagna più alta del mondo e finalmente sono vicina al Sole! Ho cercato ogni giorno di tirare fuori il meglio di me! Mi sono messa alla prova al 100%, ho superato limiti mentali e fisici che pensavo di non poter affrontare e ad oggi non posso che sentirmi felice. Sono grata per tutto ciò che ho imparato e sono fortunata di essere stata parte ‘della missione impossibile’”.

Seguendo Fiorello, si è inoltre ritrovata al Festival di Sanremo, il che è stato un sogno realizzato per lei. Dal ballo è poi passata alla recitazione, in un certo modo. Le è stata data la chance di omaggiare Charlie Chaplin al fianco del mattatore siculo. Anche in questo caso una prova dura, soprattutto per quelli che sono i timori mentali che si portava dentro. Alla fine è stato però un altro grandioso successo.

Benedetta Piacentini, fidanzato

Benedetta Piacentini non è single, anzi. Nella sua bio di Instagram sottolinea come il suo cuore appartenga a John Cruz, collega ballerino ma anche acrobata e, in generale, performer. Anche lui ha preso parte a degli show televisivi, così come al tour di Claudio Baglioni.

Una coppia decisamente collaudata, insieme dal 2013. Hanno di certo superato la prova del tempo, oltrepassando la soglia dei 10 anni insieme. Oggi più innamorati che mai, intenzionati a tutelare la propria storia d’amore, senza condividerla troppo sui social. Scandagliando nel profilo di Benedetta Piacentini è però possibile trovare una dolce dichiarazione: “Grazie perché mi hai fatto conoscere l’amore. Grazie perché sei speciale, grazie per essere la persona che in primis crede in me, che mi supporto, sopporta e mi fa affrontare la vita con il sorriso. Grazie perché amarti è la cosa migliore che so fare”.