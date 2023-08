“Viva Rai2” oltre le polemiche, Fiorello torna e manda tutti in tilt

Viva Rai2 ci sarà. Il programma rivelazione condotto da Rosario Fiorello non è stato cancellato dai palinsesti Rai ma torna più forte di prima. A rivelarlo è stato un video promo comparso su Twitter che ne ha anticipato la messa in onda, prossimamente, sempre su Rai2. Il mattatore siciliano l’ha quindi avuta vinta su tutta la serie di problemi che si sono verificati dall’inizio della prima stagione della trasmissione.

Fiorello torna con Viva Rai2

I dubbi erano stati sollevati dall’ad di Rai Roberto Sergio, che aveva specificato – in sede di presentazione dei palinsesti – aveva lasciato in sospeso la conferma di Viva Rai2 per la nuova stagione. Dichiarazioni che avevano meravigliato i presenti, dato che alla fine della stagione Fiorello e Fabrizio Biggio avevano dato praticamente come certo il ritorno del programma su Rai2. Ritorno che era vincolato al raggiungimento di un accordo con il Municipio in cui è sito il complesso Rai di Via Asiago, dove fino a giugno si sono tenute le puntate e dov’è stata installata la glass box per il programma di Fiorello a stampo itinerante.

Impossibile trovare una quadra, viste le numerosissime incomprensioni che si sono scatenate fin dalle prime battute. Troppo rumore nelle prime ore del mattino e scarsa cura dei luoghi che ospitavano il programma. Queste, tra le tante, sono le accuse mosse dagli abitanti di Via Asiago che hanno ottenuto di spostare in programma in un altro luogo, più adatto ai contenuti del programma che – tra il 2022 e il 2023 – ha fatto incetta di ascolti.

La nuova location scelta per Viva Rai2

Nel video condiviso da Mauro Casciari, viene inquadrata la nuova location dalla quale andrà in onda Fiorello. Si tratta del Foro Italico, proprio come trapelato dalle indiscrezioni, ma non si sa molto di più. Poche anche le informazioni in merito alla data di messa in onda, che secondo Fabrizio Biggio avrebbe dovuto essere a novembre. Il video si limita a un prossimamente che lascia aperti diversi spiragli: di certo, ci vorrà un po’ di tempo per la nuova stagione del programma mattutino confermato dalle 7,15.

Non è poi da escludersi che venga confermato come DopoFestival, proprio com’è accaduto nel 2023. Fiorello l’aveva promesso, anche perché pare che si tratti dell’ultima edizione sotto la guida di Amadeus. I lavori sono già iniziati e, vista l’amicizia che li lega, è possibile che al termine delle serate del Festival possa esserci la versione notturna del suo programma. Uno sforzo non indifferente, per lui, che è abituato a orari diversi e al mattino presto.

I quartieri romani, poi, hanno fatto letteralmente a gara per accaparrarsi la glass box. Qualcuno si è fatto avanti persino dalla Versilia. Non tutti potevano dirsi adatti, certo, ma tutti erano pronti ad accogliere Viva Rai2 per replicare il successo ottenuto con la prima stagione. Fiorello è addirittura rimasto sorpreso per quest’ondata di affetto: “Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per Viva Rai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l’Amore che ci sta arrivando”.