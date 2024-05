Scontro Gruber Mentana, il comunicato di La7: “Fondamentale rispetto reciproco”

La questione legata al piccolo grande screzio tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana continua: i due conduttori di La7 hanno discusso a suon di frecciatine televisive per via di un ennesimo prolungamento del Tg condotto da Mentana che, inevitabilmente, ha fatto slittare l’inizio di Otto e mezzo, il programma condotto dalla Gruber che questa volta ha voluto sottolineare tutto il suo disappunto con una frecciatina non troppo velata. A seguito di questo, anche Enrico Mentana ha risposto con toni accesi, chiedendo un commento da parte dell’emittente in merito alla questione. Commento che, oggi è arrivato tramite comunicato.

Scontro Gruber Mentana, il comunicato di La 7

Che Enrico Mentana non le mandi a dire è ormai una questione più che assodata. Il giornalista di La7 è noto da sempre per le sue risposte taglienti, soprattutto quando si parla della sua professionalità. Una particolarità che ha tirato fuori anche quando, dopo aver terminato in ritardo il Tg nella serata del 6 maggio, Lilli Gruber ha sottolineato senza mezze parole il suo disappunto rivolgendosi a lui in prima persona: “Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo, ma, insomma, l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo”.

Frase che è piaciuta poco al volto delle grandi maratone di La7, che per più di una volta dopo l’episodio, ha richiesto alla sua emittente che dicesse qualcosa in merito alla questione. Oggi, La7 ha deciso di uscire dal silenzio pubblicando un comunicato stampa. “La7 sta costruendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’Azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti.”

Il comunicato, poi continua: “Un’azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio”.

Mentana, la richiesta di commento a La7

Il comunicato di La7 arriva dopo numerosi solleciti di Enrico Mentana, che dopo aver risposto all’accusa della Gruber in un commento Instagram, in cui già aveva sottolineato la non presa di distanze dell’emittente, nella chiusura del telegiornale della sera seguente è tornato sulla questione: “Ieri sera siamo andati un po’ lunghi con il telegiornale, era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia di Casteldaccia, vicino a Palermo. In più, come ogni lunedì, c’erano i nostri sondaggi e l’appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì, siamo andati un po’ lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po’ lunghi, come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete”.

Poi, la menzione diretta alla Gruber e ai vertici La7:”Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto, sono qui da 14 anni e non ho mai offeso nessuno. Gradirei reciprocità e che nell’azienda non ci fosse il mutismo che accompagna la vicenda da 24 ore. Domani vedremo se c’è stato qualcosa, sennò trarrò le conclusioni e le dovute conseguenze.” La risposta di La7 è infatti arrivata forte e chiara, tanto che lo stesso Mentana ha deciso di commentarla con un “Sottoscrivo“. Anche Lilli Gruber ha commentato in una nota: “Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda“.