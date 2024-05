Fedez fa marcia indietro: no a Cattelan per “motivi di salute”

Stavolta è ufficiale, Fedez non sarà ospite di Da vicino nessuno è normale, il nuovo show di Alessandro Cattelan in onda a partire da lunedì 20 maggio su Rai 2

Fonte: IPA Fedez salta l'ospitata da Cattelan

Fedez salta l’ospitata nel nuovo show di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale. Dopo indiscrezioni e smentite, anche da parte dei diretti interessati, la Rai ha confermato con una nota ufficiale che il rapper non prenderà parte alla prima puntata in onda lunedì 20 maggio 2024 su Rai 2 per “motivi di salute” non ben specificati. Fedez, indagato per il caso Iovino intanto si è chiuso in un “silenzio social”, dopo giorni di stories su Instagram

Fedez salta Cattelan, la nota della Rai

La nota diffusa dalla Rai appena due giorni prima dalla messa in onda della prima puntata di Da vicino nessuno è normale parla chiaro. “Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2″, questo quanto dichiarato dall’azienda.

Sono parole che cozzano del tutto con la pronta smentita di qualche ora prima. Davide Maggio nel suo blog aveva spoilerato in anteprima che il rapper non avrebbe preso parte al nuovo show di Cattelan, adducendone il motivo al suo coinvolgimento nell’indagine in corso per il pestaggio a Cristiano Iovino al quale Fedez si era dichiarato estraneo. Alcuni video sarebbero, invece, la testimonianza visibile della sua presenza nella fatidica notte tra il 21 e il 22 aprile, quella in cui il personal trainer – che aveva dichiarato di aver avuto un flirt con Ilary Blasi – sarebbe rimasto vittima di una sorta di “spedizione punitiva” avallata dallo stesso rapper.

La Rai “con profondo sconcerto” aveva parlato di fake news, “clamorosamente smentita dai fatti e diffusa con inaccettabile e gratuita leggerezza, con il solo scopo di gettare discredito sul Servizio Pubblico”. Eppure qualcosa di vero evidentemente c’era in quell’indiscrezione, sebbene si parli adesso di “motivi di salute” non ben precisati.

Da vicino nessuno è normale, le parole di Cattelan su Fedez

Quel che colpisce di questo ennesimo “contrordine” è quanto affermato in questi ultimi giorni. Non solo la Rai aveva smentito la “fake news” su Fedez, ma anche lo stesso rapper aveva tenuto a mettere i puntini sulle “i” con uno sfogo su Instagram: “Mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare notizie e poi smentirle con altre notizie il giorno dopo. Ma a questo punto verificare fonti e veridicità delle notizie prima no? No!”, aveva scritto.

Anche Alessandro Cattelan si era esposto in prima persona. In collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di venerdì 17 maggio 2024, il conduttore non solo aveva parlato del suo nuovo show Da vicino nessuno è normale, ma aveva anche ribadito la presenza di Fedez tra gli ospiti della prima puntata: “Ci sarà, però va un po’ dato un contesto di cosa verranno a fare gli ospiti. Questo è un programma un po’ diverso da Stasera c’è Cattelan, qui vengono e si prestano a essere spalle per il nostro pubblico che diventa protagonista. Anche Fedez verrà a fare da spalla a qualcuno del pubblico. Volevamo mandarlo come ospite a sorpresa a un matrimonio, ma visto quello che è successo abbiamo cambiato l’idea originale. Stiamo lavorando a un’idea nuova”.

“Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima – ha aggiunto il conduttore in un’intervista al Corriere della Sera -. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio“.