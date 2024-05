Fedez indagato, salta l’ospitata nel nuovo programma di Cattelan

Per via delle accuse legate al pestaggio di Cristian Iovino, la Rai ha stoppato la presenza di Fedez nel nuovo programma di Cattelan

Fonte: IPA Fedez

Un altro grande stop per Fedez, che dopo le varie questioni che hanno sconvolto la sua vita negli ultimi mesi, ora sta affrontando alcune accuse legate al caso di pestaggio di Cristian Iovino. Nonostante il rapper si dica estraneo ai fatti, il momento per lui è molto delicato. Il cantante non sarà più tra gli ospiti della prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda il 20 maggio su Rai2.

Fedez, salta l’ospitata da Cattelan

Lo aveva anticipato Davide Maggio sul suo sito e oggi ne parla buona parte dei quotidiani nazionali. Fedez non parteciperà alla puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan, come programmato in precedenza. Una notizia che si sussegue alle tante che riguardano il rapper milanese, che dopo la rottura con Chiara Ferragni e il caso del pestaggio di Cristian Iovino, noto per il famoso caffè della discordia di Ilary Blasi e Francesco Totti, oggi deve fare i conti anche con questo no.

Secondi il portale di gossip: “A stoppare l’ospitata sarebbe stata la produzione che avrebbe fatto un passo indietro probabilmente in considerazione del momento delicato del rapper. Quest’autunno era già saltata l’ospitata di Fedez a Belve (la Rai non gli aveva perdonato i fatti di Sanremo 2023) per poi essere recuperata in primavera.”

Screzi ormai (forse) passati tra lui e la Rai, considerando che il rapper ha infatti potuto raccontare la sua verità sullo sgabello di Belve davanti a Francesca Fagnani. La questione Iovino, però, sembra più grossa del previsto, e forse la Rai ha preferito fare marcia indietro per evitare ulteriori problemi. Nonostante Fedez abbia negato il suo coinvolgimento, la procura di Milano sta indagando sui fatti per fare luce sulle dinamiche. Pare infatti che il rapper fosse presente sia durante il pestaggio, sia qualche ora prima al The Club, discoteca di Milano in cui i due avrebbero litigato.

Che la questione sia vera o meno, una cosa è certa. Cattelan avrebbe voluto avere il cantante tra gli ospiti della prima puntata di Da vicino nessuno è normale, in programma per lunedì 20 maggio in prima serata su Rai2, ma ora questa volontà sembra sfumata.

Il nuovo programma di Alessandro Cattelan

Nonostante debba fare i conti con la grande assenza di Fedez, Alessandro Cattelan è al lavoro per la prima puntata per suo nuovo programma. Il titolo, Da vicino nessuno è normale, è un omaggio alla famosissima frase di Franco Basaglia. Il programma, che regala a Cattelan il passaggio dalla seconda alla prima serata, avrà sempre grandi ospiti con cui il presentatore cercherà di far raccontare, attraverso monologhi comici, candid camera, esperimenti sociali e interazioni con il pubblico, le piccole grandi idiosincrasie, manie e fobie degli italiani.

Cattelan aveva annunciato la sua nuova avventura durante una puntata di Stasera c’è Cattelan: “Dopo la fine di Stasera c’è Cattelan avremo non una, non due, se non ci chiudono prima 3, prime serate su rai due. Siamo così felici perché ci hanno informato che paga meglio della seconda serata.” Un programma in cui, assicura si riderà moltissimo, e che, secondo noi, potrebbe essere la vera prova del nove per una possibile conduzione del prossimo Festival di Sanremo.