Fonte: IPA Fedez e Alessandro Cattelan

Da Vicino Nessuno è Normale è andato in onda il 20 maggio 2024: lo show, condotto da Alessandro Cattelan, non è il “solito” programma con interviste, bensì è stato strutturato in modo tale da rendere il pubblico, e non gli ospiti, l’assoluto protagonista. Nel corso della prima puntata, Cattelan ha fatto chiarezza sull’ospitata saltata di Fedez, specificando cosa avrebbe dovuto fare.

Alessandro Cattelan parla dell’ospitata saltata di Fedez a Da Vicino Nessuno è Normale

Con gli ospiti nei suoi programmi, Alessandro Cattelan non sembra avere molta fortuna. Ricordiamo tutti l’ospitata saltata di Belen Rodriguez, e ora, per Da Vicino Nessuno è Normale, si è ritrovato a fare i conti con l’assenza di Fedez per “motivi di salute”. Durante il weekend, il rapper ha avuto un problema di salute, e pertanto ha annullato tutti gli impegni. Come specificato dalla nota dello staff, “non è ricoverato come qualcuno scrive, è stato male. Non è in gravi in condizioni”. Anche Fedez stesso è intervenuto su Instagram rassicurando tutti i fan.

Al pubblico, nella prima puntata di Da Vicino Nessuno è Normale, Cattelan ha svelato un retroscena su Fedez: “Sulla presenza di Fedez ci sono state varie ricostruzioni e volevo dirvi come è andata realmente. Questo è un programma di follie, dove il protagonista è il pubblico. Non è un programma di interviste. Poi, che nello specifico io faccia da dieci anni programmi di interviste e l’unica volta in cui decido di fare un programma senza interviste capiti l’ospite perfetto per uno scoop mondiale, questi sono problemi miei che discuterò col mio analista“.

Cosa avrebbe dovuto fare Fedez nello show di Cattelan

Cattelan ha provato a ironizzare sulla mancata ospitata, specificando anche cosa avrebbe dovuto fare il rapper. “Con Fedez non avremmo affrontato nessun tema particolare perché non era il contesto. Lui è stata una delle prime persone che ho inviato per questo programma, avevamo in mente per lui di mandarlo a sorpresa a un matrimonio. Un’idea estrema visto il suo recentissimo passato. Con noi è sempre stato simpatico. Ma negli ultimi giorni è cambiato il mood, avrete sentito, così abbiamo pensato che quell’idea non andava più bene. (…) Così abbiamo pensato di portare questa dinamica all’interno del programma tramite una performance di Marina Abramovich”.

La performance in questione è The Artist is Present: in breve, le persone avrebbero dovuto confidare a Fedez i pensieri su di lui. “Ma da The Fedez Is Present siamo passati a Fedez Is Absent. Facciamo in bocca al lupo per Fedez per la sua salute, un grande abbraccio, rimettiti presto”. Sullo stato di salute di Fedez, c’è stata apprensione nelle ultime ore: stando a quanto rivelato da Fabrizio Corona in un’indiscrezione, sarebbe stato ricoverato in ospedale. Un rumor sentito dallo staff, che ha specificato le condizioni del rapper. Nelle ultime settimane, il suo nome è citato tra i presenti dell’aggressione ai danni di Cristiano Iovino, “l’uomo del caffè” di Ilary Blasi. “Il pestaggio di Iovino? Io non c’ero. Parlano di un massacro ma poi lui è andato a ballare a Ibiza”, queste le parole di Fedez al Salone del Libro.