Fedez e la rissa con Iovino, il rapper: “Io non c’ero”

Fonte: Getty Images Fedez, rissa a Milano

Nelle vibranti notti milanesi, dove la musica si intreccia con le vite dei suoi protagonisti, recentemente Fedez è tornato al centro delle cronache non per le sue note, ma per un evento meno armonioso: una rissa che ha scosso l’ambiente della nightlife di Milano. L’episodio ha suscitato un’ampio eco mediatico, alimentato da interviste e dichiarazioni che hanno visto il rapper milanese ancora una volta sotto i riflettori per motivi extra-musicali.

Fedez: la verità sulla rissa con gli ultras del Milan

Il cuore della vicenda batte in una notte qualunque al The Club, rinomata discoteca nella zona Moscova di Milano, dove Fedez, l’ex tronista di Uomini e Donne Jack Vanore e il personal trainer Cristiano Iovino si sono trovati faccia a faccia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tutto sarebbe iniziato con una battuta poco gradita di Iovino, indirizzata a una ragazza in compagnia del cantante, con l’alcol a fare da catalizzatore per gli animi già surriscaldati.

La tensione crescente ha portato a una rissa, coinvolgendo alcuni ultras del Milan, e la situazione è rapidamente degenerata. I dettagli dell’accaduto sono stati poi confermati dai video di sorveglianza e dalle testimonianze del personale di sicurezza, che hanno chiamato le forze dell’ordine per sedare gli animi. In seguito, è stato riportato che Fedez e Iovino avrebbero avuto uno scambio di messaggi per tentare di appianare la situazione in modo civile.

Fedez contro la stampa: un rapporto complicato

Durante un incontro a Torino, in occasione del Salone del libro, dedicato alla salute mentale, Fedez ha espresso la sua frustrazione verso la stampa, accusandola di focalizzarsi troppo su vicende personali piuttosto che su questioni di maggiore rilevanza sociale. Il rapper ha criticato il modo in cui i media tendono a esagerare episodi come la rissa, ignorando le vere priorità del pubblico e i temi che meritano attenzione.

Ecco infatti che secondo il rapper, la realtà dei fatti è stata ampiamente distorta dai media. Ma cosa è realmente accaduto quella notte? E quale è la posizione di Fedez in tutto questo?

Fedez ha esplicitamente dichiarato di non essere stato presente al momento dei fatti, sfidando così la narrazione costruita attorno alla sua figura. “Io non c’ero. E dalla telecamera non si vede niente”, ha affermato il cantante, evidenziando una mancanza di prove concrete che lo coinvolgano direttamente nella rissa.

La ricostruzione fatta da Fedez mette in luce una dinamica di esagerazione da parte della stampa: “Si parla di 9 persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan”, ha spiegato. Tuttavia, l’artista sottolinea che nonostante l’arrivo dell’ambulanza, la presunta vittima non è stata trasportata in ospedale, né sono emersi referti medici o denunce ufficiali. Questi dettagli suggeriscono che la gravità degli eventi potrebbe essere stata amplificata.

Fedez ha criticato aspramente il modo in cui la stampa abbia gestito la notizia, implicando che il suo nome sia stato utilizzato per attrarre maggiore attenzione mediatica. “Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia”, ha concluso, ponendo l’accento su come spesso le celebrità vengano trascinate in scandali amplificati per fini di audience.