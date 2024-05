Fonte: IPA Fedez

Fedez ha cambiato vita. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, non ancora ufficiale, il rapper è tornato nella sua Rozzano per ricominciare. Ripartire non è di certo facile, visto che la sua esistenza era stata stravolta dal matrimonio con l’imprenditrice digitale e l’arrivo dei figli Leone e Vittoria, ma sta provando a ricostruire tutto a partire da quelle radici che non ha mai abbandonato davvero. Ora, a distanza di poche settimane dalla fine della relazione con l’influencer cremonese, è stato avvistato con una donna misteriosa con la quale sembrava dialogare in maniera concitata e con una certa sintonia.

Fedez, chi è la donna al suo fianco

Di ritorno al Coachella Festival, dopo il quale ha idealmente dato il cambio a Chiara Ferragni che è volata in quel di Los Angeles, Fedez è atterrato in Italia e ha iniziato subito a darsi da fare. Tra una festa e l’altra, l’artista sta trascorrendo del tempo con i figli ma non manca di farsi vedere in giro con una donna misteriosa, bionda e di spalle, con la quale pare trovarsi particolarmente a suo agio. Il party è quello per il lancio del nuovo album di Capo Plaza Ferite, al quale ha partecipato in bella compagnia.

Pare inoltre che i due abbiano lasciato le sale della festa per trascorrere il resto della serata a casa, proprio nell’attico che Fedez sta sistemando per iniziare la sua vita da single, ma sulla sua identità ci sono moltissimi dubbi. Anzi, non si sa proprio chi sia. Dopo le indiscrezioni su Giulia Ottorini, con la quale era stato fotografato a margine della sua partecipazione tra il pubblico del Festival più glam del globo, il rapper alimenta nuove voci di svolta sentimentale con una ragazza rimasta di spalle.

Dov’è Chiara Ferragni

In queste settimane, e nel pieno delle indagini per il caso pandoro griffato che si apprestano a una rapida chiusura in vista del processo, Chiara Ferragni è volata a Los Angeles per prendersi una lunga pausa e provare a riordinare le idee. Intanto, qualcosa di muove nell’ambito delle sue società che ha aperto all’ingresso di nuovi soci. Una strategia per salvare il salvabile e riemergere dalla cenere, proprio come suggerisce il nome – Fenice Srl – di una delle società interessate dall’operazione, mentre la sua strategia di comunicazione appare completamente cambiata.

La distanza da suo marito Fedez sembra abissale, mentre lui si mostra completamente a suo agio nella nuova vita da single che ha ripreso in mano a velocità supersonica. I suoi figli rimangono un grande punto fermo, come i suoi genitori Franco e Tatiana che stanno provando a stargli vicino e attutire i contraccolpi della fine del suo matrimonio, ormai arrivato ai titoli di coda. Chiara Ferragni compie 37 anni il 7 maggio: con chi festeggerà? Di certo con Leone e Vittoria, oltre che con la sua immancabile famiglia. Rimane da capire la posizione di Federico Lucia, che potrebbe pure decidere di volare via lontano per non farsi travolgere dai ricordi, ancora troppo vividi. Anche se, sì, cerca di nasconderli come può.