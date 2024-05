Manila Nazzaro a Verissimo: “Criticato il coraggio di vivere l’amore”. Il video delle nozze con Oradei

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono stati ospiti a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata del 19 maggio 2024: “Viva gli sposi”, così li ha accolti la conduttrice, dopo il doppio matrimonio, prima con rito civile in comune e infine una grande festa di cui sono stati mandati in onda degli spezzoni. Dopo aver chiuso il legame di lunga data con Lorenzo Amoruso, la Nazzaro ha ritrovato quella scintilla in Stefano Oradei, con cui è convolata a nozze.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei a Verissimo parlano del matrimonio

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati il 13 maggio con una grande festa, e il 4 maggio si sono uniti con il romantico rito civile. “Una favola, un sogno”, ha commentato la Nazzaro a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin. “Sono ancora agitatissimo, e dire mia moglie è meraviglioso”, ha invece detto Oradei. “Non credevo al colpo di fulmine, mi sembrava surreale in poco tempo provare delle emozioni così forti e belle, pure. Ma anche semplici. Perché era tutto semplice, naturale. Ho deciso di crederci e di lasciarmi andare”, ha aggiunto la Nazzaro.

La coppia sta vivendo una vera e propria favola: dopo pochi mesi di frequentazione, è arrivata la proposta di matrimonio. Non si è fatta attendere nemmeno la data, perché, si sa, ai colpi di fulmine non si può che rispondere con altrettanta velocità, di festeggiare l’amore trovato, la dolce metà. “Stiamo vivendo insieme un film: spontaneo, sincero”, ha rivelato Stefano Oradei. “Neanche un anno fa la proposta, ma io volevo farla immediatamente, poi è successo così rapidamente, ma è meraviglioso”.

La storia d’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Per la prima volta in esclusiva, sono state mandate in onda tante immagini e video delle nozze tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Nel loro futuro, al momento, c’è una piccola incognita, ovvero quella di allargare la famiglia. “Io non ho mai nascosto la volontà di un’altra maternità, sono proprio mamma, mi ci sento proprio, Stefano impazzirebbe all’idea”, la coppia sarebbe pronta già ad allargare la famiglia, come confessato dalla conduttrice.

Dopo aver visto i frammenti della cerimonia, la Nazzaro non ha trattenuto la commozione, lasciandosi andare alle lacrime. E anche Oradei non si è trattenuto. “Siamo felici, io ho solo sorrisi e felicità, lacrime di gioia: tutto ciò che stiamo raccontando da sempre da quando ci siamo incontrati. Il cuore che batte forte ogni giorno, dalle cose più semplici agli impegni più importanti. La cosa bella del matrimonio penso sia proprio questa; condividere insieme gioie e dolori. Se ci saranno ostacoli, li vivremo insieme”.

Dello stesso avviso è Manila Nazzaro, che ha sempre creduto nell’arrivo delle “cose belle”, soprattutto quando si rimane puri nel cuore. “Me lo sono meritata, questo ragazzo. All’inizio è stato criticato anche il coraggio di vivere l’amore. Però io non me la sono mai presa più di tanto, perché in realtà i messaggi che ricevo da altre donne, per quella forza di chiudere un libro e aprirne un altro non appartiene a tutte, ma quando c’è, capisci perché ne vale sempre la pena”.