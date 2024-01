Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono pronti a pronunciare il fatidico Sì. L’indiscrezione aveva già cominciato a circolare nelle scorse settimane, ma stavolta è ufficiale come la coppia ha confermato nello studio di Verissimo. Dopo una romantica ed emozionante proposta giunta in modo del tutto inaspettato a neanche due mesi dall’inizio della loro relazione, l’ex Miss Italia e il ballerino si preparano a coronare questo sogno d’amore. Un nuovo capitolo nella vita della Nazzaro, che può accantonare definitivamente ogni cattivo ricordo.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, la romantica proposta di nozze

L’indiscrezione sulle nozze era già circolata tra un settimanale e l’altro, mancava soltanto la conferma ufficiale. “Il 13 maggio saremo moglie e marito”, ha annunciato Manila Nazzaro nello studio di Verissimo, di fronte a una Silvia Toffanin che non è riuscita a trattenere l’entusiasmo.

Il grande evento è in programma a poco più di un anno dall’inizio della storia d’amore con il ballerino Stefano Oradei, eppure la proposta è arrivata a soli due mesi di frequentazione: “Non me la sarei mai aspettata – ha ammesso l’ex Miss Italia e concorrente del GF Vip -. (…) Difficilmente riescono a farmi delle sorprese e lui c’è riuscito, quella sera mi ha sconvolto”.

“Volevo sorprenderla, ho prenotato un ristorante con vista a Roma e dopo questa cena meravigliosa le ho detto di fare una passeggiata”, ha spiegato Oradei. Un momento magico, senza dubbio, con lui inginocchiato dinanzi a lei con l’anello in mano e tutt’attorno i presenti che esultavano. E intanto i pensieri si rincorrevano nella mente della Nazzaro: “Mi è passata davanti tutta la mia vita, quello che avevo desiderato e sognato. Tutto quello a cui mi è stato detto no e che forse meritavo [chiaro il riferimento all’ex compagno Lorenzo Amoruso, ndr]”.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei svelano i dettagli delle nozze a Verissimo

“Tutto può accadere nel bene e nel male ma non bisogna mai smettere di sognare. La vita è un attimo, ma merita di essere vissuta in ogni istante”, ha affermato a gran voce la Nazzaro, con la consapevolezza di andare incontro a un momento che certamente sarà indimenticabile. Il coronamento di un amore, quello con Stefano Oradei, che l’ha vista rinascere dopo la fine burrascosa della precedente relazione. Il compagno la rende felice ma soprattutto è riuscito in breve a conquistare anche la fiducia e l’affetto dei suoi figli, cosa fondamentale per una madre.

A officiare le nozze sarà Milena Miconi, una delle grandi amiche dell’ex Miss Italia, immancabile insieme ad Angela Melillo, Samantha De Grenet e Matilde Brandi nelle vesti di damigelle. Anche Stefano Oradei potrà contare sulla presenza di un carissimo amico, Raimondo Todaro, che sarà testimone di nozze e con il quale ha un rapporto fraterno nato dietro le quinte di Ballando con le Stelle, dove entrambi erano maestri di danza.

Stefano Oradei, le parole per la futura moglie Manila Nazzaro

Con le lacrime agli occhi e la voce tremante, Stefano Oradei ha voluto fare un altro regalo alla futura sposa, dedicandole una lettera di quelle che soltanto un uomo davvero innamorato è capace di scrivere: “Manila, amore mio, la nostra vita insieme è una lettera d’amore e come spesso accade ho scritto dal profondo del cuore alcune parole per la donna che ho sempre sognato. Sei tu dal primo istante. Mi hai fatto scoprire l’amore, quello che annulla tutto ciò che abbiamo intorno, quello che ti fa svegliare al mattino felice e ti fa addormentare la sera ancora più felice. Quello che ti entra nell’anima e ti travolge l’esistenza“.

E ancora: “Sei il desiderio di una vita e sono fortunato di poter gioire per questo sentimento raro, unico e puro. (…) Sarò sempre al tuo fianco ad esultare per ogni istante vissuto insieme. Sei una donna splendidamente meravigliosa, ti amo amore della mia vita. Il tuo futuro marito, Stefano”. “Lui è la scelta migliore che la vita potesse darmi”, ha risposto la Nazzaro.