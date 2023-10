“Verissimo”, Manila Nazzaro sulla storia con Amoruso: “Offese indicibili”

Una storia che continua a catturare l’interesse di spettatori e cronaca rosa quella tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La donna, ex gieffina, ospite nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, ha ritrovato il sorriso dopo molto tempo e lo mostra orgogliosa stringendo teneramente la mano del compagno che le ha ridato la felicità: l’ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle, Stefano Oradei. Ma si sa, le storie passate sono difficili da dimenticare, soprattutto se alcune ferite sono ancora aperte e continuano a sanguinare. A caratterizzare quella della chiacchieratissima coppia è sicuramente il dolore e per le parole che i due continuano ancora a lanciarsi con astio dopo la fine del rapporto.

“Io di determinate cose pensavo che non sarebbe servito parlarne – ha spiegato Manila a Verissimo -, ma la vita ti fa capire che le persone non le conosci mai davvero. Quindi poi capisci che è importante raccontare le cose come stanno per rispetto di te stesso e della famiglia che ti ama e poi i figli spesso hanno letto delle cose non vere”.

“Verissimo”: Manila Nazzaro a cuore aperto su Lorenzo Amoruso

Sono parole durissime quelle scelte da Manila Nazzaro per descrivere la propria passata relazione con Lorenzo Amoruso. Non andavano più d’accordo. Questa la motivazione addotta per “giustificare” la fine della loro storia a chi chiede il motivo dell’allontanamento. “La verità è che dalla mia uscita dal Gf, e non avevo nessuno che mi aspettasse, è partito un atteggiamento distaccato nei miei confronti e anche lui mi ha guardata in un modo diverso”, ha detto Manila Nazzaro nello studio di Silvia Toffanin, “Ma là dentro io ero la Manila di tutti i giorni, quando sono uscita lui era cambiato e ha iniziato a utilizzare delle modalità inaccettabili, le litigate erano frequenti e con modalità sbagliate e se io ti dico che quelle parole mi fanno male e te me le continui a dire vuol dire che mi vuoi perdere”.

Per questo ha deciso di dire basta “a queste dinamiche, io mi sentivo umiliata, offesa e denigrata e con me anche le persone che mi stavano vicine. La mia decisione di andare via non è stata presa velocemente, ma in sei mesi. E in sei mesi sono successe molte cose e l’unica persona che è stata presa in giro sono stata io”. “Mi diceva che io non ero in grado di fare nulla, che non gli importava nulla di quello che facevo e in particolare del libro che ho scritto”. La Nazzaro ha ormai abbracciato la nuova relazione con Stefano Oradei.

Manila Nazzaro a “Verissimo”: “Non l’ho mai tradito”

“Io ho sempre portato rispetto, da lui invece io ho ricevuto una shitstorm e io sono sicura che l’ha organizzata lui perché ha dato il via alle offese dicendo che ci eravamo lasciati perché io avevo un altro uomo, cosa assolutamente non vera”, ha voluto ribadire Manila. “Questa shitstorm ha dato il via a una serie di offese che hanno fatto soffrire i miei figli e i miei genitori. Mi hanno detto di tutto come anche ‘cambi le mutande con la frequenza con cui cambi uomini'”.

“Non l’ho mai tradito – ha ribadito Manila -, ci siamo lasciati perché facevamo delle litigate furiose, inaccettabili verso di me e verso la mia famiglia. Violenza fisica, mai e poi mai, ma la parola può ferire e molto e ci vuole coraggio ad allontanarsi da una realtà che sembra, dall’esterno, un castello”.