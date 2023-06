Manila Nazzaro contro Amoruso dopo la rottura. E parla del nuovo amore

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Manila Nazzaro ha voltato pagina e, dopo l’addio a Lorenzo Amoruso, ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. La showgirl ha ritrovato la serenità e ha voluto ricominciare da se stessa, dopo un periodo difficile segnato dalle incomprensioni e dalla rottura con l’ex compagno, contro il quale scaglia la sua rabbia raccontandosi a Confidenze: “Mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti”.

Manila Nazzaro, la furia contro l’ex: “Prigioniera di una relazione tossica”

“Chiedetemi se sono felice, perché la risposta è ‘sì‘”: così Manila Nazzaro racconta raggiante la sua rinascita, attraverso alcune intime rivelazioni al settimanale Confidenze. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip arriva da un periodo non semplice, segnato dalla turbolenta rottura con l’ex compagno Lorenzo Amoruso. Ora, raccolti i cocci del suo cuore infranto, la showgirl ricomincia da sé, dalla sua felicità e da alcuni cambiamenti di vita.

“Sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro”: così ha ritrovato la forza di ricominciare. Messasi alle spalle un periodo complicato, per lei è tempo di rinnovamento: “Ho imparato a riconoscere le vibrazioni positive e a circondarmene. Così, mi sono buttata: ho chiuso una relazione importante e ho lasciato un lavoro sicuro. Insomma, in tre mesi ho cambiato tutto e l’ho fatto mentre affrontavo un problema al seno, un intervento alla schiena, la ristrutturazione del mio appartamento, un trasloco. E per concludere il rinnovamento, mi sono liberata anche delle extension ai capelli”.

E, soffermandosi sull’addio ad Amoruso, ha aggiunto nuovi dettagli dopo quanto raccontato a Verissimo a metà marzo, subito dopo la rottura: “Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto”.

La rinascita della showgirl e il (presunto) nuovo amore

Il dolore per il fallimento di un amore, ma anche i commenti diffusi sui social che hanno criticato le sue vicissitudini sentimentali, e ai quali ha prontamente replicato. Manila Nazzaro ha superato la tempesta e, davanti a lei, splende ora il sole. La showgirl sta ritrovando il sorriso grazie alle sue amiche di sempre (come Matilde Brandi, Milena Miconi e Angela Melillo) e, forse, anche grazie ad una persona per lei speciale. Da tempo, infatti, si vocifera che il suo presunto nuovo flirt risponda al nome di Stefano Oradei, ex ballerino di Ballando con le stelle.

I due sono spesso comparsi insieme sui social, assieme alle amiche di Manila, in alcuni balletti di gruppo. “Insieme a loro mi diverto e ho ritrovato una leggerezza che mi mancava. Matilde ci spiega la coreografia e ogni tanto bisticcia con Stefano Oradei, che ci segue per simpatia”, ha confessato l’ex gieffina. E, in riferimento proprio al ballerino, ha svelato: “Lo conosco da anni, è una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza”.

Forse è ancora presto per parlare di amore tra i due, ma la Nazzaro sa bene cosa vuole per il suo futuro: “Mi auguro che arrivi un nuovo amore meraviglioso. Nonostante due storie finite male, non smetto di sperare. Ho bisogno di stare bene con un uomo perché, in fondo, io resto una ragazza del sud. Che sogna il compagno giusto e il senso di protezione che dà la famiglia”.