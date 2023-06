Manila Nazzaro: “Messa alla gogna perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata”

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Manila Nazzaro all’attacco su Instagram, contro chi l’ha “messa alla gogna” dopo gli ultimi risvolti della sua vita sentimentale. È risaputo che da mesi sia finita la sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso, che i due abbiano raccontato delle versioni dei fatti talvolta in contrasto e da subito c’è chi ha preso le parti dell’una o dell’altro. Ma da quando si è cominciato a vociferare del nuovo flirt della Nazzaro la situazione è degenerata con insulti, a suo dire, “al limite della diffamazione” e dello “sciacallaggio mediatico”. E che, non in ultimo, sarebbero stati alimentati dal suo ex.

Manila Nazzaro, il lungo sfogo su Instagram

“Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: VERGOGNATI, FAI SCHIFO, DOVRESTI SPARIRE. Il tutto al limite della DIFFAMAZIONE e SCIACALLAGGIO mediatico”. Inizia così il lungo sfogo che Manila Nazzaro ha deciso di condividere tra le storie di Instagram, dopo essere stata assalita da decine di commenti – ahi noi spesso di donne – che avevano un solo obiettivo: offenderla e insultarla per via delle sue ultime vicissitudini sentimentali. Cose che – non basta mai ribadirlo – sono comunque un suo affare privato, nonostante si tratti di un personaggio pubblico.

È vero che esporsi sui social logicamente non equivale con l’ottenere le simpatie di tutti, ma la showgirl è certa di essere finita al centro di una gogna senza freni. “Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti – prosegue nelle storie – ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Predicate il disgusto verso l’odio social ma poi siete i primi a praticarlo. E tutto questo perché?”.

Come lei stessa spiega proseguendo con il suo sfogo: “Perché ho deciso di LIBERARMI da una storia sbagliata“, riferendosi ovviamente al rapporto con Lorenzo Amoruso. Tra i due le cose erano precipitate negli ultimi tempi fino ad arrivare alla decisione di separarsi che la stessa Nazzaro aveva preso in tutta coscienza, nonostante Amoruso avesse provato a riconquistarla. C’è anche da dire che il suo ex compagno non ha fatto nulla per placare gli animi e, proprio qualche giorno fa, l’aveva duramente attaccata sui social asserendo che avesse già un’altra frequentazione (sottinteso, con Stefano Oradei) mentre era ancora impegnata con lui.

Il messaggio per le donne e il diritto a essere felici

Anche un amore intenso come quello tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso può finire, specialmente quando tra due partner le strade cominciano ad avere progettualità diverse. La showgirl ha ribadito che avrebbe voluto sposarsi ma che, a quanto pare, l’ex calciatore non era dello stesso avviso. A un certo punto era come se viaggiassero su due binari paralleli e in questo, di fatto, non c’è niente di così assurdo: capita a moltissime coppie.

Con il suo sfogo a mezzo social la Nazzaro ha rincarato la dose, dopo settimane di insulti ma anche di rabbia e amarezza. E ha voluto approfittarne per lanciare un messaggio alle donne: “CARE DONNE, abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto – ha scritto su Instagram – anche se a noi DONNE questa libertà non viene né perdonata né compresa. Quando raccontavo che LA FELICITÀ COSTA mi riferivo anche a questo, perché siamo noi donne per prime a non riuscire a comprendere le altre donne. E ora se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di AMARE ED ESSERE FELICE fatelo pure… Ma sappiate che a perdere saremo sempre e solo noi donne, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felici e fiere della nostra forza”.