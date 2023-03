Lorenzo Amoruso, la mossa per riconquistare Manila Nazzaro (e sarà in tv)

Fonte: IPA Lorenzo Amoruso, il presunto piano per riconquistare Manila Nazzaro

Non tutto è perduto per Lorenzo Amoruso che, dopo la rottura improvvisa con Manila Nazzaro, ha tutta l’intenzione di riconquistare la sua amata. E, per farlo, avrebbe in mente una mossa ben precisa: prendere parte alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza tra pochissime settimane. L’indiscrezione circola in queste ore e, in attesa di conferme ufficiali, testimonierebbe il desiderio dell’ex calciatore di mettere alla prova il loro amore, anche a distanza.

Lorenzo Amoruso a “L’Isola dei Famosi?”: il piano per Manila Nazzaro

Il mondo del gossip è stato scosso dall’improvvisa notizia, circolata nelle ultime settimane, della rottura tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Un amore al capolinea che ha colto di sorpresa un po’ tutti, considerando che la loro relazione negli ultimi anni è cresciuta e si è fortificata, arrivando addirittura all’ipotesi matrimonio. Eppure, qualcosa non è andato: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto modo di parlarne ampiamente in un’intima intervista a Verissimo, l’ex calciatore, invece, per ora è rimasto in silenzio.

Eppure proprio Amoruso avrebbe in mente un piano ben preciso per riconquistare la sua amata, piano che coinciderebbe anche con il suo ritorno in tv. Secondo quanto riportato dal settimanale Di Più, infatti, vorrebbe prendere parte ad un reality per testimoniare, anche a distanza, il suo amore per la Nazzaro: “Lorenzo vorrebbe andare all’Isola dei Famosi per riconquistare la sua Manila da lontano e ribadire di fronte alle telecamere l’amore per lei. Per Lorenzo nulla è perduto…”.

Lorenzo Amoruso sarà dunque un concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi? Il cast al momento non è ancora stato ufficializzato, ma l’indiscrezione del settimanale circola in rete e testimonierebbe tutto il desiderio dell’ex calciatore di riprendere in mano le redini di questa relazione. Una relazione che pare ormai naufragata ma che, attraverso una così evidente dimostrazione d’amore (in tv, di fronte a milioni di italiani e in uno dei reality più seguiti), potrebbe ritrovare la serenità di un tempo.

Manila Nazzaro sulla rottura: “Eravamo diventati due estranei”

Questo, dunque, sarebbe il piano di Lorenzo Amoruso per concedere una seconda possibilità alla coppia, nella speranza di riconquistare la sua amata. Manila Nazzaro, intanto, è già intervenuta pubblicamente sulla rottura, in un’intervista a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Dopo tanto vociferare sul loro addio e sui relativi motivi, ci ha pensato la stessa showgirl ed ex gieffina a rivelare come sarebbero andate le cose.

“È successo dopo molti mesi di discussioni, anche futili, che però arrivavano a ferire. Dopo tante di questi litigi mi sono guardata attorno e non avevo nessuno accanto. Non c’era progettualità, e il mio più grande desiderio, quello del matrimonio, non è mai stato accolto”: con queste confessioni la Nazzaro ha così confermato la rottura con l’ex calciatore.

Mancanza di progettualità, discussioni ed incomprensioni quotidiane, che li hanno portati ad un’amara conclusione: “Eravamo diventati due estranei: il rapporto si era esaurito, ma ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa sia finito”. La mossa in extremis di Amoruso, tuttavia, potrebbe far ricredere Manila Nazzaro. Non tutto, forse, è perduto.