Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, i (presunti) motivi della loro rottura

Fonte: IPA Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, i motivi della rottura

Li avevamo visti innamorati prima a Temptation Island e poi al GF Vip 6, tanto da voler convolare a nozze dopo cinque anni d’amore. Ma per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso tutto sembra cambiato: da settimane circolano ormai voci sulla loro rottura e anche se non è mai arrivata una comunicazione ufficiale della loro separazione, i segnali parlano chiaro.

A confermare i gossip sempre più insistenti sulla coppia è stato il settimanale Chi, che ha svelato cosa sarebbe successo tra l’ex vippona e il suo compagno.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, perché sarebbe finita

Amore al capolinea per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: la coppia era sopravvissuta al viaggio nei sentimenti di Temptation Island e alla distanza data dalla partecipazione dell’ex Miss Italia alla sesta edizione del GF Vip.

Tutto sembrava andare verso un’unica direzione, le nozze, ma già la scorsa estate la Nazzaro non aveva nascosto di aver rimandato il matrimonio per cause non ben precisate. “Non ci giriamo intorno, non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così”, aveva confessato lei sulle pagine di Chi. “Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà”.

Nel frattempo si sono fatte sempre più insistenti le voci di una “crisi insanabile”, che troverebbe conferma nelle indiscrezioni riportate dal settimanale Chi. Pare che a mettere la parola fine alla relazione sia stata proprio l’ex gieffina, che a quanto pare non avrebbe voglia di lasciare le porte aperte all’ex compagno.

“Manila mette un freno. La Nazzaro non ha intenzione di lasciare spiragli al suo ex Lorenzo Amoruso, nonostante le insistenze di lui. – si legge sul settimanale – Alla base dell’addio la troppa voglia di apparire di lui, dimenticandosi dell’amore di coppia. E per questo l’ex gieffina ha detto stop”. I due non hanno commentato ancora la notizia, sebbene ormai la rottura sembra sempre più probabile.

La fine dell’amore di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, cosa sappiamo

Sembra che le cose non vadano bene da tempo per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: persone molto vicine alla coppia avrebbero dichiarato che ormai l’ex calciatore – che vive a Firenze – non si recherebbe più nella casa romana di lei, dove sta in pianta con i figli nati dal precedente matrimonio con Francesco Cozza.

Secondo le fonti i due starebbero evitando di proposito annunci eclatanti per una questione di privacy, e a giudicare dai profili social di entrambi le voci di una crisi non sembrano così lontane dalla realtà. Da tempo infatti Amoruso e la sua (ormai ex) compagna non pubblicano contenuti insieme dallo scorso Capodanno, mentre sono sempre più frequenti gli scatti in solitaria.

La coppia qualche tempo fa aveva dovuto affrontare un evento drammatico, che ha segnato profondamente la loro storia. All’inizio del 2021 avevano perso il bambino che stavano aspettando: “Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza”, aveva raccontato la showgirl a Verissimo. E non aveva nascosto tutta la sua sofferenza, che aveva superato solo grazie all’amore del suo compagno: “È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata”.