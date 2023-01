Manila Nazzaro, nozze sempre più lontane: aria di crisi con Lorenzo Amoruso

Fonte: IPA Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, amore al capolinea

Sembrava che tutto procedesse a gonfie vele, eppure qualcosa si è incrinato nel rapporto tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Almeno è quel che emerge da alcune voci riportate da Today, giunte proprio da persone molto vicine alla coppia. Parlano di “crisi insanabile” senza entrare nel dettaglio, certi della lontananza tra la showgirl e l’ex calciatore che ormai si vedrebbero piuttosto raramente.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, aria di crisi nella coppia

Sembra un paradosso che queste voci siano sopraggiunte a ridosso della neonata coppia formata da Matilde Brandi e Francesco Tafanelli che, per stessa ammissione della showgirl, avrebbe trovato proprio in Manila Nazzaro il suo Cupido. Dopo aver dedicato un lungo e romanticissimo post al compagno, la Brandi ha ammesso in un’intervista che è grazie alla Nazzaro se è avvenuto il fatidico incontro e da quel momento ha ritrovato l’amore.

Così per una coppia che nasce, un’altra sembra stia vivendo una “crisi insanabile” senza possibilità di ritorno. Come riporta Today, alcune persone molto vicine a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sarebbero certe che tra i due le cose non vadano bene già da qualche tempo, al punto che le visite di lui – che vive a Firenze – nella casa romana di lei, dove sta in pianta stabile con i figli nati dal precedente matrimonio con Francesco Cozza, si sarebbero ridotte drasticamente.

Sarebbe, quindi, giunto al capolinea l’amore tra la showgirl e l’ex calciatore, che fino a qualche tempo fa stavano organizzando il loro matrimonio (indimenticabile l’edizione di Temptation Island Vip che li ha visti protagonisti), salvo poi tirarsi indietro dapprima per via della partecipazione di lei al GF Vip, poi a causa di non ben precisate ragioni (lei liquidò la questione con un laconico “Non è il momento, stiamo bene così“).

Amore finito tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, gli indizi social

Come sempre le voci sono sempre da valutare per quel che sono e, di fatto, al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale da parte di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso in merito alla fine della loro storia d’amore. Le sopracitate fonti vicine alla coppia sarebbero, però, certe che i due stiano evitando di proposito annunci eclatanti per una questione di privacy, a differenza di altre coppie come Ilary Blasi e Francesco Totti che ai tempi rilasciarono addirittura due comunicati separati.

Certo è che gli ultimi post condivisi da Manila Nazzaro e dal compagno sui propri profili social lascerebbero credere che tali voci non siano poi così infondate. La showgirl continua a condividere scatti fashion e momenti dedicati al suo lavoro, a eccezione di uno degli ultimi post che ha dedicato a un evento molto speciale, ovvero l’incontro con Papa Francesco in Vaticano. Intanto Lorenzo Amoruso si mostra su Instagram intento a fare la spesa da single, mentre l’ultima foto di coppia risale al Capodanno. E insospettisce il suo post più recente, che si limita a un collage di fotografie che lo ritraggono da solo (o col cane) con tanto di colonna sonora in sottofondo.

Non ci è dato conoscere la realtà dei fatti, almeno per il momento. Di certo quella tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sarebbe una rottura inaspettata, quella di una delle coppie più belle degli ultimi anni che finora ha dimostrato di essere unita da un profondo sentimento.