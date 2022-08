Matilde Brandi ritrova l’amore: la foto su Instagram non lascia spazio ai dubbi

Fonte: IPA Matilde Brandi

C’è un nuovo amore nella vita di Matilde Brandi: è stata la stessa soubrette a svelarlo su Instagram, con una foto che lascia davvero poco spazio ai dubbi. La showgirl sembra aver ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con il commercialista Marco Costantini accanto a un uomo misterioso, di cui (almeno per il momento) non ha nessuna intenzione di svelare l’identità.

Matilde Brandi, il nuovo amore: la foto su Instagram

Uno scatto sulla spiaggia che li ritrae abbracciati, e a far da scenografia uno splendido e romanticissimo tramonto: così Matilde Brandi ha annunciato su Instagram di aver ritrovato il sorriso dopo la fine della storia d’amore con l’ex compagno Marco Costantini.

L’ex gieffina, dopo un lungo periodo trascorso da sola, ha deciso di aprire nuovamente il suo cuore, e pare che adesso sia arrivato un uomo a portare gioia e serenità nella sua vita. Del misterioso compagno non si sa nulla (almeno per il momento): la Brandi ha infatti pubblicato tra le storie di Instagram una foto in compagnia del suo nuovo amore, il cui volto è stato nascosto da un grande cuore rosso.

Di certo però qualcosa tra i due c’è un sentimento che sta sbocciando: la ballerina romana ha infatti scelto come colonna sonora della storia il brano di Ultimo Rondini al guinzaglio: “Tu portami con te, dove tutto si trasforma, dove il mondo non mi tocca”, ha scelto come estratto della romantica canzone. Una chiara dedica al misterioso fidanzato, che dopo un periodo complicato è riuscito a far breccia nel suo cuore.

Non è dato sapere se Matilde Brandi abbia portato con sé il nuovo compagno al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano, che si è celebrato lo scorso 30 luglio. Le due sono amiche da molto tempo, e proprio la showgirl ha voluto condividere su Instagram, in occasione del giorno più bello della Canto, uno scatto che le ritrae insieme sorridenti in compagnia dell’attrice Tosca D’Aquino.

La fine della relazione con Marco Costantini

Ormai è chiaro: Matilde Brandi è pronta a credere di nuovo nell’amore, dopo la fine della lunga relazione con l’ex compagno Marco Costantini, padre delle sue gemelle Aurora e Sofia, nate nel 2006.

La coppia, che ha sempre vissuto il loro amore lontano dai riflettori e non è mai convolata a nozze, si è detta addio nel gennaio del 2021, subito dopo la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip. Un capitolo che si è chiuso all’improvviso, come aveva confessato la Brandi a Verissimo: “Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi […] Da quel momento in poi è sparito”.

“Non me l’aspettavo, ma bisogna assumersi le responsabilità, probabilmente ho fatto anche io i miei errori – aveva raccontato la showgirl a Oggi è un altro giorno -. Bisogna attraversare il dolore. L’ho superato con l’aiuto delle mie figlie e grazie alle amiche. Ho tantissime amiche, da quelle dell’aperitivo a quelle della palestra, e mi sono state di grande sostegno in questi mesi, non ci sarei riuscita senza di loro ad andare avanti”.