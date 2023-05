Le donne del Bagaglino riunite su Instagram: il balletto è un tuffo nel passato

Fonte: ANSA Matilde Brandi, dal Bagaglino al GF Vip: carriera e amori

Le donne del Bagaglino spopolano su Instagram, e non è per un nuovo programma, ma per una serie di balletti che sanno di tuffo nel passato. Infatti, nell’ultima settimana, attraverso i propri canali social, Matilde Brandi, Angela Melillo, Milena Miconi e Manila Nazzaro si sono date al ballo, con molta ironia e quella sensualità innata che le ha rese celebri. Le quattro amiche, ormai inseparabili, sono uno degli esempi più belle della solidarietà femminile nella tv italiana e, insieme ad altre ex colleghe, si ritrovano per ogni occasione da condividere insieme.

Le donne del Bagaglino di nuovo insieme: il balletto virale

Durante la loro carriera hanno preso tutte parte agli spettacoli del Bagaglino, e ora, più amiche che mai, si sono riunite, per una serie di balletti su TikTok e Instagram che stanno spopolando. Parliamo di Angela Melillo, Matilde Brandi, Manila Nazzaro e la neo reduce dalla casa del Grande Fratello Vip Milena Miconi. Amiche da anni, si sono riavvicinate proprio per la festa di ben tornata dell’ex vippona, e da allora non si sono più lasciate.

Prima con il tormentone del momento, Mon Amour di Annalisa, poi con un classico di Gloria Estefan, Conga, le Highlander, come loro stesse si definiscono, stanno conquistando tutti con i loro balletti, un vero tuffo nel passato ai tempi d’oro delle loro coreografie ai tempi degli spettacoli di Pier Francesco Pingitore al Bagaglino. Non hanno mai lavorato tutte insieme, però il legame di quel passato comune ha fatto accrescere il desiderio di essere unite, e far ballare e divertire ancora il pubblico. E pare proprio che ci siano riuscite, data la reazione entusiasta dei loro followers, che hanno reso virali questi primi video ai quali, assicurano, ne seguiranno tanti altri.

Angela Melillo e le sue “sorelline”: chi sono le inseparabili amiche vip

L’amicizia femminile esiste, anche nel mondo dello spettacolo, e Matilde Brandi, Angela Melillo, Milena Miconi e Manila Nazzaro ne sono un esempio. E non solo, le quattro star del Bagaglino sono solo una parte di una comitiva di showgirl del piccolo schermo italiano, che sono sempre inseparabili. Le avevamo viste (quasi) tutte insieme per la prima volta nel 2019, al matrimonio di Stefania Orlando, una delle amiche più intime del quartetto, e da allora la loro genuina amicizia ha contagiato tutto.

Ma chi sono le altre? Ovviamente Patrizia Pellegrino, Samantha de Grenet, Adriana Volpe, Elisabetta Ferracini e Gabriella Labate, moglie di Raf e anche lei ex star degli show di Pingitore. Vederle proprio tutte insieme è quasi impossibile (ad eccezione della reunion al matrimonio di Angela Melillo), ma sono tante le foto social che le ritraggono insieme. Proprio la Melillo le ha definite le sue “sorelline”, in occasione del suo addio al nubilato: “Ho convinto tutte a staccare dalla solita routine. Ci siamo divertite come delle ragazzine”.

I loro contenuti social sono sempre cliccatissimi, il pubblico ama vederle insieme e qualcuno le vorrebbe in un programma al femminile tutto loro. Certo è che, in questo mondo molto superficiale di sgambetti e frecciatine alle colleghe, queste donne sono uno splendido esempio, che vorremmo vedere molto più spesso in televisione.