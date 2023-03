Perché è famosa Angela Melillo

Showgirl, ballerina e attrice, Angela Melillo è uno fra i personaggi più poliedrici nel mondo dello spettacolo italiano. Star della tv negli anni Novanta, ha preso parte a numerosi show televisivi, lavorando prima come ballerina, poi come conduttrice e attrice. Seguitissima su Instagram, ha conquistato il pubblico e si è fatta conoscere ancora di più grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

La carriera fra tv e danza

La carriera di Angela Melillo nello spettacolo è iniziata come ballerina. Ben presto però la sua bellezza e la sua verve le hanno permesso di emergere, portandola a partecipare a numerosi programmi tv con ruoli sempre più importanti. Fra il 1991 e il 1992 ha preso parte al Bagaglino e a Il Tg delle vacanze con Gabriella Labate. L’abbiamo vista in Rose Rosse, Creme Caramel, Tutte pazze per Silvio, Marameo e Mi Consenta.

Poco dopo viene scelta per presentare, insieme a Gene Gnocchi e Teo Teocoli, la primissima edizione di Scherzi a parte. Dal 1994 al 1997 lavora con Paolo Bonolis in Beato fra le donne e dal 1999 al 2001 è accanto a Paolo Limiti nella conduzione dello show Rai, Alle due. Nel frattempo non abbandona la passione per la recitazione, studiando presso il Centro Teatro Attivo di Milano.

Grazie a questi studi entra nel cast di numerose fiction e serie tv come Love Bugs, La casa delle beffe, Il maresciallo Rocca e La Palestra. Nel 2004 il pubblico scopre un nuovo volto di Angela Melillo che affronta con grinta le prove de La Talpa. La showgirl supera sfide psicofisiche durissime e vince il reality, svelando un carattere deciso.

Il ritorno alla conduzione di Angela Melillo è segnato da Domenica In, in seguito appare in Sottocasa e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Per poi dedicarsi al teatro, recitando nella famosa commedia teatrale intitolata Una fidanzata per papà. Nel 2021 infine prende parte all’Isola dei Famosi con la conduzione di Ilary Blasi.

Angela Melillo, i film

Cinema

2009 – Impotenti esistenziali

2016 – Al posto tuo

Televisione

2003 – La casa delle beffe

2003 – La palestra

2005 – Il maresciallo Rocca

2006 – Sottocasa

2006 – Don Matteo

2007 – La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa

Programmi tv

1996 – Il grande gioco del Mercante in fiera

1999 – La zingara

1999-2000 – Alle due su Rai Uno

2001 – Sereno variabile

2002 – Marameo

2003 – Mi consenta

2004 – La Talpa

2004-2005 – Domenica in

2006 – Facce ride Show

2009 – Bellissima – Cabaret anti crisi

2010 – TV Mania

2021 – L’isola dei famosi

Teatro

Tre Tre Giù Giulio di Pier Francesco Pingitore

La vedova allegra di G. Landi

Troppa trippa di Pier Francesco Pingitore

Crem Caramel di Pier Francesco Pingitore

Mavaffallopoli di Pier Francesco Pingitore

Tutte pazze per Silvio di Pier Francesco Pingitore

Romolo e Remolo di Pier Francesco Pingitore

Facce ride show di Pier Francesco Pingitore

Miracolo a teatro di G. Liguori

Fashion e confucion di P. Mellucci

5 donne e ½ di Piero Moriconi

Una fidanza per papà di Piero Moriconi

Lo zio di città di Piero Moriconi

Ballerina in tv

1989 – Cocco

1990 – Stasera mi butto

1991-1992 – Crème Caramel

1991-1992 – Il TG delle vacanze

1992 – Scherzi a parte

1993 – Il grande gioco dell’oca

1993 – Una voce per Sanremo

1993 – Saluti e baci

1994 – Bucce di banana

1994-1995/1996-1997 – Beato tra le donne

1996 – Rose Rosse

1998 – Gran Caffè

La vita privata di Angela Melillo: ex marito e l’amore per Cesare

Riservata e sempre attenta alla propria privacy, Angela Melillo nel 2006 ha sposato Ezio Bastianelli, noto ristoratore. Dalla loro unione è nata Mia nel 2008, ma cinque anni dopo la coppia ha deciso di separarsi. In seguito Angela ha ritrovato l’amore accanto a Cesare San Mauro, avvocato romano che ha sposato nel 2022 con una romantica cerimonia in cui erano presenti numerosi vip e amici della showgirl.

“È il sorriso, il sole e la mia luce – ha raccontato a Verissimo, parlando dell’uomo che le ha rubato il cuore dopo un periodo molto difficile -. Ci siamo conosciuti a una cena, gli ho dato il primo bacio dopo un mese e mezzo”. La coppia non è andata immediatamente a convivere per non destabilizzare in alcun modo Mia. “Lui ha capito, perché ha dei figli – ha svelato Angela, parlando di Cesare – […] Io credo che me lo abbia mandato mia mamma, a volte mi ripete le stesse cose che mi diceva mia madre Franca”.

Altezza e segno zodiacale

Angela Melillo è nata il 20 giugno 1967 ed è del segno dei Gemelli. Alta 1,7 metri, Angela, come tutte le persone di questo segno zodiacale, è molto curiosa e affascinante. Adora chiacchierare e ha una mente vivace, le piace viaggiare ed è sempre in movimento perché la noia è il suo più grande nemico.

Quanti figli ha Angela Melillo

Mia Bastianelli è l’unica figlia di Angela Melillo, frutto dell’amore per il primo marito, Ezio. La showgirl ha avuto Mia dopo aver affrontato un lungo percorso per diventare mamma. Dopo la nascita della piccola ha deciso volutamente di non esporla ai gossip e difenderla dai riflettori per garantirle tutta la serenità di cui aveva bisogno. Oggi la figlia di Angela vive con la ballerina e il marito Cesare, con cui ha un ottimo rapporto, ed è molto fiera della sua famosissima mamma.

Angela Melillo su Instagram e Facebook

Amatissima dai fan, Angela Melillo ha scelto i social per avere un filo diretto con loro e per raccontarsi senza filtri. Su Instagram e Facebook svela i suoi outfit favolosi, le serate con le amiche e i nuovi progetti lavorativi, ma rivela anche momenti che riguardano la sua vita privata, fra i baci al marito Cesare e la palestra.