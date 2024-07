Alberto Angela, la Rai sospende Noos. Non regge il confronto con Temptation Island

La Rai e Alberto Angela hanno deciso che la puntata di "Noos" in programma per il 25 luglio andrà in onda a fine estate

Fonte: IPA Alberto Angela

Un piccolo stop per Noos, il programma divulgativo in onda sulla Rai e condotto da Alberto Angela. La decisione, presa dalla stessa emittente televisiva, è volta a salvaguardare il programma da una possibile diminuzione degli ascolti a causa della concomitanza con Temptation Island.

“Noos” cambia programmazione per “Temptation Island”

Il viaggio nei sentimenti batte quello nella cultura, almeno per i telespettatori. Per questo motivo, la Rai ha deciso di spostare la messa in onda di Noos, il programma condotto da Alberto Angela, a fine agosto. Una scelta che nasce dalla volontà di salvaguardare un prodotto di livello che sarebbe dovuto andare in onda giovedì 25 luglio, serata di chiusura del programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Non un addio, quindi, ma un arrivederci, come raccontato anche dallo stesso Alberto Angela in un post Instagram in cui mostra le meraviglie della Basilica di San Clemente a Roma che sottolinea il suo continuo lavoro nella promozione della cultura.

“Siamo ancora oggi al lavoro sulle nuove puntate di Noos. Nelle ultime settimane abbiamo aggiunto nuovi servizi alla trasmissione, come quello a San Clemente dove abbiamo girato oggi. Siamo pienamente operativi e al lavoro per la realizzazione delle ultime tre puntate di questa stagione che andranno in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre.”

Le parole della Rai sullo spostamento di “Noos”

Anche la Rai ha voluto fare una dichiarazione in merito allo spostamento delle prossime puntate del programma, spiegando i motivi legati alla scelta: “La decisione di spostare la trasmissione di Alberto Angela Noos al 22 agosto è stata presa dalla Rai – in accordo con il conduttore e al di là di ogni fantasiosa ricostruzione della vicenda – per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Alberto Angela”.

Il comunicato poi sottolinea: “Non a caso Noos risulta il programma tv più apprezzato secondo i dati del Qualitel e rappresenta bene quanto Rai – per riprendere le parole dello stesso Angela – continui a lavorare per la cultura, in un modo accessibile a tutti e a 360 gradi. E proprio in considerazione di tutto questo, l’appuntamento con il programma è solo rimandato: il viaggio della divulgazione culturale e di Alberto Angela – in tutti i campi del sapere – continua”.

Nessun confronto diretto quindi con l’ultima puntata di Temptation Island: un programma decisamente diverso rispetto a quello condotto da Alberto Angela, ma che continua a totalizzare grossi numeri in fatto di audience. Le storie travagliate, gli intrighi e i possibili tradimenti delle coppie seguite da Bisciglia continuano a interessare gran parte del pubblico: la puntata andata in onda mercoledì 24 luglio ha tenuto incollati allo schermo 3.463.000 spettatori con uno share del 29.8%. Un successo sotto ogni punto di vista, che può solo crescere in vista dell’ultima puntata in programma giovedì 25 luglio.

Quando rivedremo “Noos”

L’appuntamento per le prossime puntate di Noos è quindi previsto per la fine dell’estate. I fan del programma di Alberto Angela potranno rivedere le meraviglie raccontate dal divulgatore il 22, il 29 agosto e il 5 settembre sempre su Rai 1.