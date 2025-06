Alberto Angela fa il colpaccio, Jovanotti è il primo ospite di Noos – L’avventura della conoscenza

IPA Alberto Angela e Jovanotti

Sarà Jovanotti l’ospite d’eccezione della prima puntata del programma condotto da Alberto Angela dal titolo Noos – L’avventura della conoscenza. Una presenza d’eccezione per inaugurare al meglio la nuova stagione del programma in onda su Rai1 a partire dal prossimo 23 giugno. Per l’occasione l’artista parlerà del suo percorso umano mixando arte, musica, scienza e grandi viaggi. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dell’esplorazione e della conoscenza.

Alberto Angela si prepara a tornare in prima serata con Noos - L’avventura della conoscenza, la nuova stagione del fortunato programma di divulgazione scientifica che andrà in onda a partire da lunedì 23 giugno su Rai 1, in prima serata. Dopo il debutto nel 2023 e ideato come naturale erede di Superquark, il celebre format del padre Piero Angela, Noos continua a esplorare l’universo del sapere mescolando in modo perfettamente equilibrato scienza, storia, natura e tecnologia, andando in onda all’interno di un esclusivo studio immersivo.

Alberto Angela si conferma così ancora una volta il perfetto divulgatore scientifico colto ma empatico, capace di rendere accessibili e affascinanti i grandi temi del nostro tempo anche al vasto ed eterogeneo pubblico televisivo.

La terza edizione del programma propone sei appuntamenti ricchi di contenuti di qualità e ospiti d’eccezione tra cui proprio il noto cantante Jovanotti, che sarà ospite della prima puntata e che si racconterà ad Alberto Angela e al pubblico da casa sul tema dell’arte, della musica e dei grandi viaggi esplorativi fatti durante la sua vita.

Proprio il cantante è reduce dal successo del suo tour che lo scorso 30 maggio si è concluso nella splendida città di Bologna: tornato a scatenarsi dopo l’incidente in bici di cui era stato protagonista, Lorenzo Cherubini ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria empatia facendo una bella dedica ad Angelina Mango.

Oltre a Jovanotti ci saranno in studio durante la prima puntata di Noos il filosofo della scienza Telmo Pievani, il dottor Emmanuele Jannini che affronterà il tema dell’innamoramento e la professoressa Daniela Lucangeli che indagherà i comportamenti dei più giovani e degli adolescenti.

Ci sarà spazio poi per l’approfondimento sulla salute, con il dottor Paolo Sbraccia che parlerà di alcuni aspetti dell’obesità, ma anche i grandi temi della geopolitica, mentre lo scrittore Carlo Lucarelli parlerà dei suoi racconti. Insomma un vero e proprio viaggio imemrsivo nel sapere e nella conoscenza.

Alberto Angela, Noos – L’avventura della Conoscenza si conferma contenitore di scienza e spettacolo

Com’è nel suo stile Alberto Angela porta ancora una volta in tv, attraverso il suo programma Noos – L’avventura della Consocenza, un format che piace e coinvolge gli spettatori grazie alla presenza di rubriche curate da esperti riconosciuti in diversi campi.

Dalla medicina alla genetica, passando per geopolitica, alimentazione, neuroscienze, archeologia, astronomia e tante altre tematiche che affascinano e coinvolgono il pubblico, Noos – L’avventura della Conoscenza promette di tenere incollati allo schermo ancora una volta milioni di spettatori.

L’aspetto che rende Noos anche uno spettacolo televisivo affascinante è la presenza degli ospiti, alcuni ricorrenti come Telmo Pievani, Daniela Lucangeli, Carlo Lucarelli, Elisabetta Bernardi e Samantha Cristoforetti, presenza fissa per l’approfondimento dello spazio, e altri invece che si alternano di puntata in puntata, per un offerta sempre nuova.

Il programma è prodotto da Rai Cultura e porta la firma alla regia di Gabriele Cipollitti, storico collaboratore televisivo di Alberto Angela, ma è la scenografia uno dei punti di forza del programma: caratterizzata da un forte elemento tecnologico, è progettata come uno spazio immersivo, una specie di astronave del sapere che ha il compito di far vivere al pubblico un’esperienza multisensoriale.

La novità di quest’anno poi è che Noos non andrà più in onda il giovedì, bensì il lunedì, per cercare di conquistare una fetta di pubblico strategica e differente.