Samantha Cristoforetti è tornata dallo spazio. Il primo pensiero è per la sua famiglia

Fonte: IPA Samantha Cristoforetti è rientrata sulla Terra

Si è conclusa la sua seconda missione nello spazio: Samantha Cristoforetti è tornata sulla Terra nella tarda serata del 14 ottobre dopo 170 giorni trascorsi sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Con lei gli altri membri dell’equipaggio Crew 4. In questi sei mesi lontana da casa Samantha Cristoforetti ha vissuto alcune prime volte importanti. Il primo pensiero, però, resta verso la sua famiglia come aveva spiegato lei stessa qualche giorno prima dell’ammaraggio nell’oceano. E il suo lavoro è motivo di orgoglio per tutti noi.

Samantha Cristoforetti, i suoi record e il lavoro sulla Stazione Spaziale Internazionale

Ci ha fatto sentire lo spazio un po’ più vicino: in questi 170 giorni in cielo Samantha Cristoforetti ha raccontato moltissimo attraverso i suoi canali social, ci ha regalato immagini di una bellezza che lascia senza fiato e al tempo stesso ci ha mostrato la Terra dall’alto. I suoi ultimi cinguettii su Twitter raccontano quanto le mancherà lo spazio, conditi da un pizzico di ironia come quando – a corredo di un breve video – ha citato il romanzo cult Guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams.

Ma cosa ha fatto Samantha Cristoforetti durante questi 170 giorni? Tantissime cose, tra cui rendersi protagonista di due prime volte. Una passeggiata spaziale, avvenuta il 21 luglio e primato importante per l’astronauta che è diventata la prima europea ad affrontarla per compiere un’attività nello spazio. Primato europeo anche quello del comando della Stazione Spaziale Internazionale, infatti Samantha Cristoforetti ha ricoperto il ruolo per 15 giorni diventando di fatto la prima astronauta europea a farlo.

Oltre a questo gli esperimenti della missione Minerva, sia europei sia internazionali. Attraverso i suoi profili social su Twitter e TikTok ha raccontato moltissimo di questa esperienza, compresa la malinconia che avrebbe provato una volta tornata sulla Terra. Lo ha fatto pochi giorni prima del rientro pubblicando degli scatti che la vedono ammirare il mondo dall’alto e scrivendo: “Mi mancherà questa vista”.

Per Samantha Cristoforetti questa era la seconda missione nello spazio.

Fonte: IPA

Samantha Cristoforetti, il pensiero per la sua famiglia (e non solo)

All’epoca della sua partenza non erano mancati i commenti contrari al fatto che una donna potesse stare così a lungo lontana dalla famiglia. Polemiche sul suo ruolo di mamma che appaiono tanto obsolete quanto inutili. E che si erano accese dopo una sua intervista al Corriere della Sera in cui aveva spiegato della sua famiglia e di quei mesi lontana per lavoro: “Non è un fulmine a ciel sereno – aveva detto – , deve far parte della normalità familiare. Se uno dei due genitori fa un lavoro che lo porterà a non esserci per un periodo lungo è fondamentale che sia l’altro genitore ad avere il rapporto quotidiano e più forte con i figli. E nel nostro caso è il papà”.

Parole che dovrebbero suonare normali, ma che all’epoca avevano fatto molto discutere. E al tempo stesso una dichiarazione che non significa che la famiglia non le sarebbe mancata durante i sei mesi nello spazio.

E infatti proprio a loro è andato il suo primo pensiero. Durante la cerimonia di passaggio di consegne a Sergei Prokopyev per il comando della Stazione Spaziale Internazionale aveva affermato: “Spero di rivedere presto la mia famiglia, gli amici e di poter fare una bella doccia. Grazie all’Italia per l’opportunità che mi ha offerto di essere a bordo della Stazione spaziale”.

Ora Samantha Cristoforetti è tornata, e il suo lavoro è motivo di orgoglio per tutti noi. Prossima tappa il rientro a Colonia: lì verrà monitorata mentre si riabitua alla gravità terrestre.