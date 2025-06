Lutto per Samantha De Grenet: “Come te nessuno mai”

IPA Samantha De Grenet

Gli animali domestici sono spesso dei membri della famiglia a tutti gli effetti, e la scomparsa di uno di loro può generare un dolore molto profondo per i proprietari. Lo sa bene Samantha De Grenet, che sta facendo i conti con la morte del suo adorato amico a quattro zampe: il cagnolino è deceduto lo scorso 14 giugno, ma solo nelle scorse ore la showgirl ha trovato il coraggio di affidare il suo ricordo ai social con delle parole cariche di emozione.

Samantha De Grenet, la dedica al suo cagnolino scomparso

“Il mio giorno più triste! Come te nessuno mai! 14 giugno 2025”: con queste parole, Samantha De Grenet ha annunciato sui social la scomparsa del suo cagnolino. La showgirl ha pubblicato una serie di scatti che raccontano i 12 anni trascorsi in compagnia dell’adorato amico a quattro zampe, presenza costante accanto a lei e al figlio Brando Barbato: “Il dolore che ho provato decidendo di “lasciarti andare” è stato qualcosa di enorme, un dolore che mi è impossibile descrivere” ha raccontato la conduttrice.

Nel commovente post, Samantha ha descritto il lungo periodo vissuto con il suo “bimbo peloso”, che definisce come “il compagno di vita più meraviglioso che potessi desiderare”: è un racconto fatto di piccoli gesti quotidiani, di passeggiate mattutine, ossi di gomma e feste rumorose per salutare il rientro a casa della padrona. Momenti estremamente semplici ed autentici, che mancano tantissimo alla De Grenet: “Sento un vuoto enorme (…) mi rendo conto che solo chi ha avuto modo di vivere un amore così grande con un pelosotto può comprendere ciò che scrivo. Mi hai dato tanto amore, hai dato a tutti tanto amore, e mi hai fatto sentire una persona speciale. Perché come mi guardavi tu nessuno mai mi guarderà più” si legge ancora nel post. Infine, nelle ultime righe, il commovente addio: “Sei e sarai sempre nel mio cuore, con tutto l’ amore del mondo la tua mamma”.

Il sostegno dei colleghi a Samantha De Grenet

Il lungo messaggio di Samantha De Grenet per il suo adorato cagnolino ha immediatamente raccolto il sostegno di fan e follower. Moltissimi anche i colleghi che hanno voluto farle sentire la propria vicinanza: “Sono passati 6 mesi dalla morte della mia Ariel. Non riesco ancora a credere che non ci sia più. È un dolore troppo grande, che lacera il cuore per sempre. Un abbraccio forte, so cosa significa” ha commentato Daniela Martani. Ma scorrendo il post, si scorgono anche i messaggi di Adriana Volpe, Simona e Alessia Ventura, Ellen Hidding, Guendalina Canessa e Federica Gentile.

La scomparsa dell’amico a quattro zampe della conduttrice assume ancor maggior rilevanza alla luce dei difficili momenti da lei vissuti: qualche anno fa, infatti, Samantha si è trovata a fare i conti con un cancro al seno. In quella fase così delicata della sua vita, oltre alla vicinanza e all’affetto della famiglia, la showgirl ha condiviso molto proprio con il suo adorato animale domestico. Un rapporto quasi simbiotico tra i due, che ha reso ancor più difficile da accettare la dipartita del cagnolino.