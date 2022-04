Samantha Cristoforetti sta per tornare nello spazio. I bambini? Restano con il papà

Negli ultimi giorni non si fa che parlare di lei, di AstroSamantha, dell’astronauta e aviatrice italiana nonché prima donna del nostro Paese negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea. Ma non se ne sta parlando solo per l’imminente partenza della donna che prenderà parte alla missione Minerva, posticipata ancora una volta, quanto più per quelle dichiarazioni fatte sulla famiglia e sulla gestione dei figli che hanno generato l’ennesima polemica di cui non avevamo bisogno.

Proprio in occasione della partenza, il Corriere della Sera ha condiviso un’intervista fatta a Samantha Cristoforetti un anno fa, dopo la conferma del ritorno nello spazio grazie alla nuova missione.

Diverse le domande poste all’astronauta, tanto l’entusiasmo trapelato da quelle risposte relative al ritorno nello spazio, tra le stelle. E bastata poi una sola frase, quella sulla gestione dei figli in famiglia, a far scattare la scintilla sul web, a farci cadere negli ennesimi stereotipi di genere e ad annullare tutte le battaglie di parità di genere.

La dichiarazione che ha fatto discutere

Dopo sette anni dalla sua ultima missione nello spazio, Samantha Cristoforetti si prepara a tornare tra le stelle. La Missione Minerva, in partenza il 23 aprile del 2022 è stata posticipata ancora. Quello che sappiamo per certo è che AstroSamantha trascorrerà sei mesi sull’ISS, la stazione spaziale internazionale insieme ai colleghi Jessica Watkins, Kjell Lindgren, Bob Hines.

Quando non è nello spazio, Samantha si divide tra il lavoro e la sua casa a Colonia, in Germania, dove vive insieme al suo partner Lionel e i due figli Kelsi Amel e Dorian Lev. Ed è proprio dei suoi figli e della sua famiglia che l’astronauta italiana ha parlato nel corso di un’intervista rilasciando una dichiarazione che non è passata inosservata.

“È importante prepararli in modo che sia una cosa grossomodo normale” – ha raccontato la Cristoforetti nell’intervista concessa al Corriere della Sera – “Non è un fulmine a ciel sereno, deve far parte della normalità familiare. Se uno dei due genitori fa un lavoro che lo porterà a non esserci per un periodo lungo è fondamentale che sia l’altro genitore ad avere il rapporto quotidiano e più forte con i figli. E nel nostro caso è il papà”.

L’ennesima polemica di cui non avevamo bisogno

Le parole di AstroSamantha sono rimbalzate da un social all’altro nelle ultime ore scatenando una serie di commenti negativi e polemiche. Polemiche che non hanno ragione di esistere se pensiamo che, fino a questo momento, sono sempre esistiti uomini in carriera che per il lavoro sono stati lontano da casa. Eppure nessuno si è scomodato a criticarli, anzi. Un padre di famiglia che si allontana da casa per settimane o per mesi è considerato quasi un supereroe perché è così che potrà garantire un futuro ai figli.

Una polemica, questa, che in realtà non è nuova su questi schermi. Basti pensare a quella che ha coinvolto Chiara Ferragni e Fedez soltanto qualche mese fa. Eppure lo abbiamo già detto, le donne hanno gli stessi diritti degli uomini di fare carriera, e i papà gli stessi doveri delle mamme di occuparsi dei loro figli senza che nessuno li chiami baby sitter, proprio come era successo al rapper e all’influencer.

Il mammo non esiste, esistono i genitori e una divisione equa dei diritti e dei doveri. E Samantha Cristoforetti è l’esempio di un modello di famiglia che supera, finalmente, tutti gli stereotipi di genere.