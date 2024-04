Salvini a Belve, la domanda sulla “famiglia tradizionale”, i social insorgono: cosa ha detto

Intervistato a "Belve" da Francesca Fagnani, Matteo Salvini risponde al fatto di non vivere in una "famiglia tradizionale" provocando la reazione dei social

Il ritorno di Belve con Francesca Fagnani ha riacceso la prima serata di Rai 2 con ospiti interessanti e, a tratti, dalle storie controverse. La padrona di casa ha ripreso le sue interviste dal taglio diretto, non scontato portando sul palco luci e ombre dei suoi intervistati. Nella puntata andata in onda martedì 2 aprile sullo sgabello anche Matteo Salvini, che tra un ricordo di adolescenza e qualche aneddoto sul suo rapporto con Giorgia Meloni ha anche risposto a qualche allusione riguardo la famiglia tradizionale.

Matteo Salvini, l’intervista a “Belve”

Terzo ospite a sedersi sullo sgabello di Belve dopo Loredana Bertè e Carla Bruni, Matteo Salvini è parso a suo agio e ben disposto a rispondere alle domande di Francesca Fagnani, che ha intervistato una “belva”, a detta dello stesso Salvini, che si sente una tigre, proprio come l’uomo tigre dei cartoni animati.

Una lunga chiacchierata che ha toccato molti temi: dall’adolescenza e il rapporto con l’altro sesso, passando ai primi passi nel mondo della politica, fino al rapporto di oggi con Giorgia Meloni e le sue salvinate. Tutte domande che il vice premier accetta e a cui risponde in modo disponibile: anche quando, parlando del suo rapporto con Francesca Verdini, spiega: “ Io ho quasi 20 anni in più, quindi non so se un domani mia figlia o mio figlio mi portassero a casa un compagno o una compagna di vent’anni più giovane o più vecchio come la prenderei. È nato tutto per caso però è bello e penso che andrà avanti.”

Una relazione che va a gonfie vele, ma che, almeno per ora, non porta a un pensiero di matrimonio: “Sogno che sia l’ultima, poi con quale forma giuridica lo vedremo.” Un discorso che, inevitabilmente, porta la conduttrice a fare una considerazione ovvia: “Lei è la prova vivente che si può essere felici anche fuori da una famiglia tradizionale”. Un’affermazione a cui Salvini risponde: “Certo. Non sono titolato a fare la morale a nessuno, sono divorziato”.

Della stessa forza il commento riguardo il generale Roberto Vannacci. Salvini conferma di condividere alcune delle sue idee, ma non tutte: “ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero. Ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale. L’ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata della persone.”

La reazione dei social sulle affermazioni di Salvini a “Belve”

Risposte, quelle di Salvini, che sembrano discostarsi molto dai valori e dalle affermazioni che da sempre siamo abituati a sentire. Un vice premier a tratti molto più pacato e aperto, che ha lasciato di stucco il popolo dei social. La questione non è infatti passata inosservata, e in tanti hanno voluto commentare non senza qualche polemica la sua (nuova) visione della famiglia.

Su X, ex Twitter, un utente ha commentato: “A #Salvini ‘non interessa’ se sei gay, lesbica, bisessuale o transgender ma da anni aizza omobitransfobia a giorni alterni, diffamando, seminando bugie, alimentando disinformazione. Facile fare l’agnellino con occhi lucidi in un contesto come #Belve, quando sei in realtà una iena” e ancora: “#Salvini a #Belve ‘sposare Francesca? Lo discuteremo’ Fagnani ‘lei è la prova vivente che, con figli da 2 donne diverse e una compagna non sposata, si può essere felici anche fuori da una famiglia tradizionale’ lui ‘non sono titolato a dare lezioni a nessuno’ bugiardo”

Anche su Instagram, tanti commenti dello stesso tenore: “Salvino è confuso. Talmente confuso da colpirsi da solo.”