Subsonica, lite al concerto a Firenze: morto uno spettatore

Prima un diverbio, poi una colluttazione e infine il decesso in ospedale: le indagini della squadra mobile sono in corso

Fonte: IPA Subsonica

Dramma al concerto dei Subsonica a Firenze, al Mandela Forum. Uno spettatore proveniente da Pistoia è deceduto dopo un diverbio avvenuto alla fine dello spettacolo, degenerato poi in una colluttazione in cui l’uomo, 47 anni, ha riportato gravi traumi alla testa cadendo. È stato soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale di Careggi dove è deceduto nella notte. Le indagini della squadra mobile sono in corso.

Uno spettatore è morto al concerto dei Subsonica a Firenze

A fornire qualche dettaglio in più sulla vicenda il Corriere Fiorentino: “La vittima si chiama Antonio Morra, 47 anni, ed era di Pistoia. Secondo la prima ricostruzione era al concerto con la moglie quando ha avuto una discussione con un’altra persona: è caduto da una scala esterna della struttura ed è morto, in ospedale, in seguito alle ferite riportate (un grave trauma alla testa)“.

A dare l’allarme e chiamare i soccorsi sono stati altri spettatori che hanno assistito all’accaduto dopo la fine del concerto dei Subsonica. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di fiorentino di Careggi dove poi è deceduto nella notte. Stando ad una prima ricostruzione l’uomo sarebbe andato a fumare una sigaretta sulle scale insieme alla moglie.

“Un gruppo di persone, poi sentito durante la notte, ha incontrato la coppia sulle scale. Tra le persone sentite ci sono anche addetti al facchinaggio. Non è ancora chiaro come sia nata la discussione: sta di fatto che le telecamere interne riprendono una persona che aggredisce la vittima da dietro, probabilmente sferrandogli un cazzotto alla testa”.

A quel punto l’uomo è caduto ma le telecamere non avrebbero ripreso il volto dell’aggressore che al momento non sarebbe riconosciuto neppure dalla moglie della vittima, che in quel frangente si trovava troppo distante dal suo compagno.

L’episodio è avvenuto alla fine del concerto della band torinese dei Subsonica, impegnata nel Tour 2024 – Realtà aumentata, iniziato il 3 aprile scorso con la data di Mantova e che si concluderà il 13 aprile a Torino. Per ora il gruppo non ha rilasciato alcun commento sulla tragedia.

Nel live a Bologna i Subsonica aveva ricordato sul palco le vittime di Suviana: “Abbiamo accolto l’invito dei sindacati che, a fronte della strage – ha detto il frontman Samuel – proclamano lo sciopero per giovedì 11 aprile con corteo cittadino. Perché non si può pensare di uscire di casa per lavorare e non tornare”.

In aggiornamento