Da Taylor Swift ai Coldplay, i concerti degli artisti internazionali da non perdere a luglio 2024

L’estate è la stagione perfetta per partecipare a festival e concerti che si propongono di regalare emozioni e momenti indimenticabili. Quest’anno, l’Italia si accende di musica con un calendario ricchissimo di concerti imperdibili. Tantissimi gli artisti e le artiste pronti a calcare i palchi delle maggiori città italiane: luglio promette di essere un mese esplosivo per gli amanti della musica dal vivo, con artisti internazionali di fama mondiale. Ecco i concerti dei cantanti di fama internazionale che non possiamo proprio perderci a luglio.

I concerti di artisti internazionali a luglio 2024

Black Eyed Peas

Grande ritorno in Italia per i Black Eyed Peas, che il 16 luglio animeranno il palco Fiera Milano Live a Rho in un’unica imperdibile data che permetterà ai fan del gruppo, divenuto iconico negli anni 2000, di riascoltare le canzoni più famose del trio formato da Apl.de.ap, Will.i.am e Taboo. La serata promette di essere un’esplosione di energia e nostalgia, con hit che hanno segnato un’epoca come Where Is the Love?, I Gotta Feeling e Boom Boom Pow pronte a far scatenare il pubblico. Ad aprire l’evento, con il suo talento e la sua voce potente, ci sarà Sarah Toscano, la vincitrice di Amici 2023, il celebre talent show di Maria De Filippi, che sta conquistando sempre più consensi nel panorama musicale italiano.

Blue

Altro evento imperdibile per gli amanti delle band che hanno fatto scuola negli anni 2000 è sicuramente il concerto dei Blue, che tornano in Italia per tre date che faranno cantare centro e sud Italia. Il gruppo composto da Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa a luglio sarà impegnato nei seguenti appuntamenti:

1 luglio – Roma – Auditorium Parco Della Musica

5 luglio – Pistoia – Piazza Duomo

18 luglio – Catania – Villa Bellini

Bring Me The Horizon

Una data italiana anche per i Bring Me The Horizon, la band britannica che dal 2004 lavora alle loro canzoni dal genere rock alternativo e metalcore. Attualmente impegnati in una serie di concerti internazionali, Oliver Sykes, Lee Malia, Matt Kean e il batterista Matt Nicholls approderanno a Milano il 7 luglio all’Ippodromo Snai di San Siro.

Coldplay

Quattro incredibili date anche per i Coldplay, che dopo i sold out ottenuti nell’estate 2023, tornano a cantare per il loro pubblico italiano nell’ambito del tour Music Of The Spheres. Dal 12 al 16 luglio, infatti, la band capitanata da Chris Martin animerà lo Stadio Olimpico cantando i loro ineguagliabili successi e Fellslikeimfallinginlove, il loro ultimo singolo che anticipa il loro prossimo album Moon Music, in uscita il 4 ottobre.

Nick Carter

Grande attesa anche per l’esordio come solista di Nick Carter, iconico membro dei Backstreet Boys che qualche tempo fa ha annunciato le date del suo tour da solista: Who I Am World Tour 2024. Nick passerà dall’Italia senza i Backstreet Boys per due date del suo evento musicale: il 25 luglio al Teatro Arcimboldi di Milano e il 26 luglio all’Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia di Roma.

Lì, Nick porterà i suoi più grandi successi come artista singolo ma anche alcune delle canzoni più conosciute della boyband che lo ha portato al successo internazionale.

Nicki Minaj

Unica data italiana anche per Nicki Minaj, che dopo quasi dieci anni dal suo ultimo concerto italiano torna per portare ai suoi fan i suoi più grandi successi e Pink Friday 2, il suo ultimo album uscito a dicembre 2023. La cantante salirà sul palco il 3 luglio alla Fiera Milano Live a Rho. “Sorpresa! Non vedevo l’ora di condividere questo segreto con i miei barbz italiani. Milano, grazie per la pazienza, ho mantenuto la mia parola, ci vediamo presto!” aveva detto la cantante nell’annunciare la data.

Sum 41 – Avril Lavigne

I fan con un’anima più rock anni 2000 potranno invece godersi un evento davvero imperdibile. Il 9 luglio agli I-Days, sul palco dell’Ippodromo SNAI di San Siro, si alterneranno i Sum 41 e Avril Lavigne. Un evento che segna un’era e che sancisce gli ultimi momenti di una band immortale: i Sum 41, infatti, lo scorso maggio hanno annunciato il loro scioglimento. Il loro tour 2024, che tocca anche gli I-Days di Milano, sarà quindi l’ultima occasione di vederli insieme. Accanto a loro, Avril Lavigne, regina del punk rock, animerà il palco con i pezzi che le hanno regalato il successo in 20 anni di carriera.

Taylor Swift

Ultima, ma non per importanza, è la nuova regina del pop. Anche Taylor Swift ha deciso di portare il suo tour 2024 in Italia, regalando ai fan più accaniti due date già sold out. La cantante sarà infatti impegnata in due concerti a Milano, sul palco dello Stadio San Siro, il 13 e il 14 luglio.

Un evento che sta letteralmente facendo impazzire i Swifties, già in coda dalla giornata di domenica 30 giugno, ben due settimane prima dell’evento.