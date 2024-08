Concerti di Taylor Swift annullati, i fan cantano per le strade di Vienna

Dopo l'annullamento dei concerti di Taylor Swift a Vienna, i fan della cantante si sono riversati per le strade della città per cantare insieme le hit della loro beniamina

Grande paura e dispiacere per Taylor Swift e i suoi fan dopo la decisione di annullare le tre date austriache del suo Eras Tour. Una scelta fatta a seguito del pericolo attentati durante i concerti di Vienna ma che non ha fermato i Swifties dal voler mostrare tutto il loro affetto alla cantate più amata del momento. In tantissimi si sono riversati per le strade della città austriaca per cantare insieme le canzoni della loro beniamina.

I fan di Taylor Swift cantano per le strade di Vienna

Taylor Swift non terrà le tre date austriache del suo Eras Tour programmate per giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 agosto. Una scelta difficile dettata dalla necessità di mettere al primo posto la sicurezza dopo la notizia di un possibile attacco terroristico pianificato proprio durante le sue performance di Vienna.

Tre date sold out in cui, come già accaduto nelle due serate di Milano, Taylor avrebbe fatto cantare ed emozionare moltissimi fan intenti a scambiarsi braccialetti dell’amicizia intonando le canzoni più belle di una delle cantanti che pare mettere d’accordo proprio tutti.

La notizia dell’impossibilità di poter prendere parte al concerto a destato tristezza e delusione, ma i Swifties non sono conosciuti per perdersi d’animo: in moltissimi si sono riversati per le strade di Vienna, uniti da una grande passione, per cantare insieme le più belle canzoni della loro popstar preferita.

Grandi sorrisi, scambi di braccialetti, cartelli appesi alle finestre per mostrare a Taylor tutto il sostegno possibile e per provare a passare insieme un momento di spensieratezza tra fan nonostante non sia stato possibile assistere a uno degli eventi più attesi del 2024. Anche la città di Vienna sta contribuendo.

Sull’account Instagram della città, è stata pubblicata una foto dedicata ai fan e volta a farli conoscere per organizzare qualcosa che li unisca: “Siamo sconvolti per tutti gli Swifties che volevano vedere Taylor Swift a Vienna. Anche se è una pillola difficile da mandare giù, connettiamoci nei commenti e trasformiamo il vostro viaggio a Vienna in qualcosa di speciale!”

Il rischio attentato ai concerti di Vienna di Taylor Swift

La scelta di annullare i tre concerti di Taylor Swift a Vienna è avvenuta dopo l’arresto di due uomini con l’accusa di star organizzando un attacco terroristico nella zona dei concerti della Swift. Un pericolo che avrebbe minato la sicurezza di decine di migliaia di fan che gli organizzatori dell’evento hanno immediatamente voluto salvaguardare.

A seguito degli arresti, uno dei sospettati ha confessato di aver pianificato un attacco con l’utilizzo di armi ed esplosivi. Una tragedia sfatata appena in tempo. Già nel 2019, Taylor aveva raccontato in un’intervista per Elle che questo scenario rientra tra le sue paure più grandi.

Ricordando l’attentato del 2017 al concerto di Ariana Grande a Manchester e la sparatoria di massa al Route 91 Harvest Music Festival di Las Vegas aveva spiegato: “Dopo l’attentato alla Manchester Arena e la sparatoria al concerto di Las Vegas, ero completamente terrorizzata all’idea di andare in tour questa volta perché non sapevo come avremmo potuto tenere al sicuro 3 milioni di fan per sette mesi. C’è stata un’enorme quantità di pianificazione, spese e sforzi per tenere al sicuro i miei fan. La mia paura della violenza è continuata nella mia vita personale”.

Ora, i Swifties che avrebbero dovuto sentirla cantare a Vienna si uniscono per le strade e provano a ricreare un po’ di quella magia che avrebbero dovuto vivere durante i suoi concerti, consci che la scelta fatta salvaguarda la sicurezza e non spegne l’amore provato per la loro beniamina.