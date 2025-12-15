Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Taylor Swift

Esistono dei “miliardari etici”? Coloro, cioè, in grado di accumulare ricchezze inimmaginabili pur rispettando il lavoro altrui? Iniziando, magari, dal pagare dignitosamente coloro il cui lavoro contribuisce al loro successo. Taylor Swift sembra essere uno di questi. La popstar più ascoltata del mondo ha infatti omaggiato i propri collaboratori con un bonus da capogiro, la cifra si aggira attorno ai 200 milioni di dollari.

Il mega bonus ai lavoratori dell’Eras Tour

Sulla piattaforma di streaming Disney+ è sono in onda i documentari Taylor Swift: The Eras Tour e The End of an Era, dove Taylor Swift racconta l’avventura del suo ultimo tour mondiale, da lei stesso definito come l’esperienza “più dura di qualsiasi cosa abbia mai fatto dal vivo”. Per fortuna che la popstar non era sola. Al suo fianco una schiera di grandi professionisti, ad aiutarla tappa dopo tappa, mese dopo mese.

Parliamo di lavoratori dei campi più disparati, a dimostrare l’enorme macchina che si nasconde dietro eventi del genere: autisti di camion, ballerini, tecnici delle luci e dell’audio, costumisti, parrucchieri, fisioterapisti, truccatori, addetti alla sicurezza e video maker. A loro, così come si mostra nel documentario, Swift ha fatto un dono alquanto generoso.

Ringraziando lo staff dopo l’ultima tappa del grande tour, Taylor ha consegnato personalmente ad ogni collaboratore una lettera scritta a mano. “Abbiamo viaggiato per il mondo come ci eravamo prefissati. Abbiamo incantato il pubblico, ma ci è mancata anche la famiglia. – legge il membro della troupe Cam – La mia gratitudine non viene tutta da una banca, ma ecco (…) dollari solo per dirti grazie. Con affetto, Taylor”.

“Tot” dollari, ecco il regalo di Taylor Swift. Quanti? La cifra non viene mai precisata, ma a giudicare dalle mani sul viso, le lacrime e i quasi svenimenti dello staff si parla di una somma con parecchi zeri. Pare i soli ballerini abbiano portato a casa 500mila dollari extra ciascuno e che, in totale, riporta Forbes, il bonus di Swift abbia raggiunto quota 197 milioni di dollari.

“Se un tour va meglio del previsto, chi lavora deve beneficiarne” ha ribadito Taylor. E seppur scrivere ogni biglietto a mano abbia richiesto intere settimane, “è stato bello farlo”. E non è neppure la prima volta. Già nel corso delle prime tappe del tour, quelle negli Stati Uniti, l’artista aveva premiato gli autisti dei camion con assegni da 100mila dollari a testa.

Il patrimonio miliardario di Taylor Swift

Taylor Swift è diventata miliardaria nel mese di ottobre 2023, principalmente grazie agli 800 milioni di dollari guadagnati con i diritti d’autore dei suoi album e i tour, cui si aggiungono i circa 600 milioni derivanti dal catalogo musicale e ulteriori 110 milioni guadagnati da investimenti nel settore immobiliare.

La fortuna della futura sposa Taylor Swift (nozze in vista con il suo Travis Kelce) è aumentata notevolmente dopo l’Eras Tour dell’ultimo anno. Quello che si è aggiudicato il titolo di uno dei tour più grandi della storia della musica, ha fruttata alla popstare più di due miliardi di dollari in meno di 2 anni.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!