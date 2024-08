Taylor Swift, cancellati i concerti a Vienna: allarme terrorismo

Svaniscono le speranze dei fan, giunti a Vienna per assistere alle date austriache della pop star del momento: Taylor Swift. La cantante è stata costretta ad annullare i tre concerti, previsti per giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 agosto. Tre date dell’attesissimo Eras Tour, che ha coinvolto anche la città di Milano il 13 e il 14 luglio. La decisione è stata presa dopo che nella giornata di mercoledì 7 agosto sono stati arrestati due uomini sospettati di stare organizzando un attacco terroristico. Una scelta difficile, per tutelare gli spettatori e i fan dell’artista statunitense.

Taylor Swift, cancellati i concerti a Vienna

Decine di migliaia di fan pronti ad arrivare da tutta Europa, a scambiarsi i famosi braccialetti, veri amuleti per gli swifters, e a vivere, per una sera, quella magia che solo i concerti dei grandi artisti sanno creare. Gli organizzatori di tre concerti di Taylor Swift a Vienna questa settimana li hanno annullati dopo l’arresto di due uomini con l’accusa di essere pronti a lanciare un attacco terroristico a un evento nell’area a Vienna, proprio nella zona dei concerti della Swift.

Swift avrebbe dovuto esibirsi allo stadio Ernst Happel della capitale austriaca giovedì, venerdì e sabato. L’organizzatore dell’evento Barracuda Music ha dato l’annuncio attraverso un post sul suo canale Instagram mercoledì sera dichiarando: “Non abbiamo altra scelta che annullare i tre spettacoli programmati per la sicurezza di tutti“.

Due arresti e un possibile, tragico massacro scampato. Un pericolo concreto, che ha portato alla scelta, difficile, ma giusta e prudente. L’organizzazione ha fatto sapere che i biglietti verranno immediatamente rimborsati, ma non si sa, al momento, se altri concerti verranno pianificati per sopperire alla cancellazione di quelli previsti questa settimana. Si stima che a ciascuno dei tre concerti in programma a Vienna avrebbero partecipato circa 65mila spettatori.

Taylor Swift e lo spettacolo dell’Eras Tour

Più di un concerto, più di un evento, qualcosa di trascendentale, in grado di unire i fan, di farli sognare: questo e molto altro è l’Eras Tour di Taylor Swift, che da più di un anno attira spettatori da tutto il mondo. Chiacchierata, amata da molti, odiata da altri, ma, da qualsiasi punto di vista, un’artista completa e sorprendente, circondata da uno staff incredibile, che l’ha portata al successo ad ogni tappa.

Sono numeri da capogiro quelli sull’Eras Tour. Il sesto organizzato da Taylor Swift per celebrare la sua carriera a 18 anni dal debutto, da Taylor Swift a The Tortured Poets Department. Un tour che già a novembre del 2023 era in cima alle classifiche come record di incassi.