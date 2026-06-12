Taylor Swift era vestita di fiori al Songwriters Hall of Fame Annual Induction and Awards Gala: è così che si indossa un corset dress (e che si raggiunge un record storico)

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Taylor Swift al Songwriters Hall Of Fame Annual Induction di New York

C’è chi a trentasei anni ancora non si trova dove avrebbe sperato, per poi realizzare come non ci sia nulla di male in questo, e chi, come Taylor Swift, si accinge a ritirare l’onorificenza musicale più prestigiosa al mondo, diventando la donna più giovane di sempre a riuscirci. Ebbene sì, la cantautrice dei record ha appena riscritto la storia — di nuovo — e questa volta lo ha fatto con il passo felpato di chi entra nell’Olimpo dei miti e lo stile di chi sa esattamente come far girare la testa a un intero parterre stellare, sfilando sul red carpet. Come se l’enorme traguardo non bastasse già di per sé, la bionda più amata del country pop ha pensato bene di impartire ad ogni presente e non una lezione memorabile, presentandosi all’evento con addosso un capolavoro custom floreale che sembrava uscito direttamente dai suoi sogni. Vediamolo più da vicino.

Taylor Swift di fiori vestita al Songwriters Hall of Fame Annual Induction and Awards Gala

Il talento per la scrittura non si compra ma, a quanto pare, si può ricamare sopra un tessuto di Givenchy. Taylor Swift ha appena celebrato il suo ingresso nella Songwriters Hall of Fame, il tutto segnando un record storico: è lei, adesso, la donna più giovane mai ammessa nell’istituzione che celebra i grandi autori della musica. Un traguardo, questo, che andava celebrato in grande stile e che, ovviamente, ha visto ogni cosa procedere secondo i piani.

Per l’occasione la cantautrice statunitense ha scelto di indossare un eccezionale abito custom, concepito dalla mente visionaria di Sarah Burton per la storica maison francese: non si è trattato di un semplice vestito da sera, ma di una vera e propria dichiarazione d’intenti. Parliamo di un corset dress nero a dir poco mozzafiato, dalla silhouette drappeggiata e interamente decorato con fiori tridimensionali variopinti che sembravano sbocciare direttamente dalla stoffa.

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Mentre lo strascico scenografico e lo spacco vertiginoso sulla coscia aggiungevano quel pizzico di audacia che non guasta mai, la star ha preferito limitare gli accessori al minimo, optando per degli orecchini pendenti con quarzo citrino e rinunciando a qualsiasi collana, lasciando così che ci fosse il rigoglioso bustier fiorito al centro della scena. Chiudevano il look, con grazia, dei sandali con tacco alto.

Il tocco finale, ovviamente, è stato l’immancabile rossetto rosso fuoco, abbinato al solito eyeliner felino e ad un’acconciatura raccolta morbida e romantica.

Taylor Swift è l’artista donna più giovane ad entrare nella Songwriters Hall of Fame

Una mise da sogno, insomma, ma che ha fatto solo da contraltare ad un traguardo professionale che definire storico è quasi riduttivo. Come anticipato, a soli trentasei anni l’artista è infatti la cantautrice donna più giovane di sempre a varcare la soglia del prestigioso pantheon della musica.

La Hall of Fame ha voluto premiare la sua straordinaria capacità di tradurre i sentimenti universali in melodie immortali, prendendo in esame capolavori moderni che hanno segnato l’ultimo ventennio, da ballate struggenti a inni pop planetari che tutti abbiamo cantato almeno una volta in macchina (spesso maledicendo i nostri ex, e contemporaneamente anche i suoi). La cosa davvero incredibile? Taylor Swift è la prima artista in assoluto a compiere il percorso perfetto all’interno di questa istituzione, essendo passata dal premio per i giovani emergenti del 2010 all’induzione ufficiale riservata alle leggende viventi.

Tra il bagliore dei flash e la grande emozione di lei e dei presenti, la serata non ha fatto altro che confermare ciò che i fan sostengono da anni: il suo regno non mostra alcun segno di cedimento, né nelle classifiche streaming né tantomeno nell’immaginario collettivo. E se la musica è la sua corona, questo abito floreale è stato indubbiamente il suo mantello regale per una notte che nessuno dimenticherà facilmente.