Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Christian Dior Women's Haute Couture fashion show Spring/Summer 2026

L’ufficiale inizio della calda stagione si sa, è decretato dalla quantità di sandali a popolare le strade: se c’è una certezza matematica nel panorama moda che caratterizza questo sospirato momento dell’anno, è che ogni memorabile avventura estiva cominci esattamente dai piedi. E dalle pedane dell’haute couture fino al bagnasciuga della spiaggia del cuore, da oggi ancor di più, il passo è incredibilmente breve. A patto di indossare la calzatura giusta, ovviamente.

Al bando i vecchi compromessi tra comodità cittadina e allure marina, perché le nuove tendenze emergenti fanno collimare i due universi con una naturalezza disarmante: i modelli definitivi con cui prendere a sfilare da mattina a sera, in città o sulla passerella del bagnasciuga, sono già qui e sono più irresistibili che mai.

I sandali infradito, tornati dagli anni Novanta per avere la loro rivincita

Abbiamo visto le infradito tornare in scena un anno fa, con lo stupore di tutti, e dare il via alla loro nuova era di gloria: etichettata per lungo tempo a calzatura d’elezione per la spiaggia, la timida ciabattina che negli anni Novanta indossavamo al massimo nei confini di casa occupa attualmente la vetta delle tendenze più forti dell’estate 2026.

Essenziali e persino inaspettatamente sensuali nella loro grande semplicità, i sandali infradito dotati di kitten heels, quel tacco basso e sottile che si può portare con invidiabile nonchalance da mattina a sera, e nelle occasioni più disparate, corrispondono al momento alla prima scelta d’ogni trendsetter più aggiornata quando si tratta di valorizzare slip dress, Capri pants e pantaloni da Aladino.

Insomma, a detta di Arket, Toteme e di numerosi altri nomi del lusso pare che linee pulite, silhouette minimal e dettagli ridotti al minimo stiano trasformando queste iconiche scarpe nel perfetto incontro tra nostalgia e modernità. È possibile, alla luce di questo, resistervi? Noi crediamo di no.

Desigual - 25sssd01 Infradito in denim con tacco scultura

GUESS - Mayan Infradito con tacco logate e con strass

I sandali jelly, che ci sono ma non si vedono

Colorate e/o trasparenti, proprio come quelle di Chloé, leggere e anche un filo retrò, con l’avvento della calda stagione le jelly shoes sono tornate a far furore, a passo felpato e con tutto la loro controverso fascino vedo-non vedo. E se riesce ancora difficile inquadrarle nell’ottica di must-have, data anche la loro abitudine a passare inosservate — almeno a primo acchito — sottovalutarle sarebbe un grosso errore. Uno enorme.

Abbandonati per decenni, e qualcuno direbbe per fortuna, in fondo al cassetto destinato ai dolci ricordi d’infanzia, quando le si indossava in spiaggia o per scorrazzare all’aria aperta con gli amici, davvero nessuno si sarebbe aspettato una così gloriosa sorte per i cosiddetti “sandali granchio”.

Eccoli dunque anche quest’anno tornare sotto forma di sandali come i protagonisti dell’estate, dall’alto della loro estetica pop e nostalgica: parliamo di modelli essenziali, dalle finiture rigorosamente glossy e i colori lattiginosi da indossare non solo al mare, ma anche in città a chiusura dei look serali più sofisticati. La loro forza? Sta nella versatilità, tra ironia e moderna eleganza.

I sandali con zeppa, tra comfort e infinita nostalgia

In testa agli epici ritorni di fiamma à la mode dell’estate 2026 vi sono le zeppe, evoluzione contemporanea — e forse vagamente romanticizzata — dei modelli in auge negli anni Duemila.

Non sono flat shoes ma nemmeno tacchi, ed è esattamente questo il loro bello. Tutte quelle proposte rustiche che ricordiamo, quelle dall’aria severa e matronale, appartengono però al passato: la nuova zeppa è decisamente più sottile e scultorea, come visto da Alaïa e Khaite, alleggerita visivamente a partire dalla silhouette ma non privata della sua indimenticabile comodità, o di quell’impagabile stabilità nel passo.

Linee pulite, curve morbide (o vertiginose) e proporzioni bilanciate rendono le odierne proposte ideali sia per il giorno che per la sera, traducendosi nel punto d’incontro tra raffinatezza e funzionalità che attendevamo da tempo, in sostanza.

Castamere Slip-on Sandali con zeppa verde lime

I sandali con lacci, il tocco boho da aggiungere alla tua tenuta estiva

E poi ci sono loro, i sandali boho-chic dell’estate 2026: in pedana da Jimmy Choo e Gianvito Rossi questi celebravano quella stessa estetica libera e artigianale degli anni Settanta che è tuttora nitida nelle nostre menti, data da materiali naturali e dettagli indimenticabili.

I più richiesti sono ora, non a caso, listini in cuoio intrecciato o in camoscio, rigorosamente in sfumature metallizzate o della terra (dal sabbia al tabacco fino al terracotta) e applicazioni preziose, tra pietre colorate e minuti charms lucenti. Perché piacciono così tanto? Forse per la loro allure nomade e rilassata, a rievocare i Festival di un tempo e le vacanze mediterranee, e forse proprio perché è di nostalgia che amiamo nutrirci.

Secondo i designer più influenti e le fashion addicted più attente questa rinnovata ossessione si indossa adesso sotto ad abiti all’uncinetto, gonne statement e look total denim. Provare per credere.

Calvin Klein - Ishaya Sandali con tacco e lacci dorati

GIOSEPPO - Tekonsha Sandali con tacco basso e lacci

I sandali con tacco alto, sono loro i più sensuali in assoluto

Il sole cala e le altezze salgono: non potrebbero mai mancare all’appello i sandali con tacco (più o meno) alto, degno completamento di qualsivoglia tenuta estiva nelle infinite notti d’estate. In passerella, da Valentino a Jimmy Choo, si sono visti sfilare modelli a multi listini, tanti da dare vita a giochi grafici di incroci ed effetto cage ad abbracciare il piede con sottile sensualità.

Alcune proposte lasciano intravedere appena le dita, altri vi costruiscono attorno una trama più fitta e sofisticata, restituendo quel misterioso quanto seducente risultato vedo-non-vedo: borchie, strass, cinturini in pelle, finiture lucide e silhouette essenziali costituiscono al momento il perfetto identikit delle calzature che dovrebbero accompagnare abiti lunghi e scivolati e pantaloni con spacco. Lo dice l’haute couture e lo confermano le It Girl.