Elisa Isoardi a Venus Club, lo straordinario mini abito che fa sognare

Lorella Boccia, i look a “Venus Club”

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi torna di nuovo in tv come ospite di Lorella Boccia a Venus Club nella puntata che va in onda giovedì 20 maggio in seconda serata su Italia Uno. E lascia senza fiato con un mini dress stratosferico.

Elisa Isoardi si siede sulla poltrona che nella seconda puntata di Venus Club era stata occupata da Alessandra Amoroso e promette grandi rivelazioni, raccontandosi senza filtri a Lorella Boccia.

La bella Elisa, che quindi promette di raccontarsi a ruota libera, forse darà qualche anticipazione sul suo futuro a Mediaset. Da quando è tornata a casa infatti sono molte le indiscrezioni su un contratto già firmato che la vedrebbe alla conduzione di uno dei programmi di punta dell’emittente, tra i nomi più papabili si vocifera Mattino Cinque – Weekend ma si parla anche di Pomeriggio Cinque dove andrebbe a sostituire Barbara D’Urso.

Ma a rendere incandescente l’atmosfera di Venus Club non saranno solo le rivelazioni della Isoardi, ma anche il suo look. Per l’appuntamento in seconda serata la presentatrice ha indossato un mini dress nero, molto particolare, e davvero molto sensuale.

Si tratta di una sorta di abito tuxedo, un modello che si ispira ai blazer maschili, ma nel caso di quello indossato da Elisa ricrea l’effetto monospalla, poiché il taglio è asimmetrico: manica e collo sono previsti solo da un lato, mentre un braccio è lasciato nudo. La gonna è cortissima e le gambe toniche e perfetta della Isoardi vengono così esaltate.

Ai piedi la presentatrice calza un paio di décolletée trasparenti, effetto nude look, con punte nere. Il look di Elisa Isoardi rappresenta una vera sfida in fatto di stile per Lorella Boccia che risponde con uno smoking glitter color petrolio e dei sandali rosa dal tacco stiletto.