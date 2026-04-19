Intervista iniziata con una torta e proseguita con delle lacrime incontrollabili: oggi Elisa è realizzata ma certe ferite fanno male

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA

L’intervista di Elisa Isoardi a Domenica In ha avuto inizio in maniera decisamente particolare. Mara Venier è stata sorpresa dall’ingresso di una torta. Si tratta di una sacher decorata in maniera particolare, con un impiattamento con i colori del Milan. Un regalo figlio del profondo legame tra le due conduttrici.

La torta è stata anche decorata con una frase che Nicola, il marito della Venier, ripete sempre: “In alto i cuori”. Un modo per segnare l’avvio di una nuova fase della loro vita. La padrona di casa quasi si commuove, apprezzando enormemente il gesto e sottolineando che, dopo tanto dolore, lei e suo marito stanno davvero ripartendo.

Elisa Isoardi è single

Si parte subito con i complimenti per il suo nuovo programma, Bar Centrale. Isoardi spiega d’essere molto fiera di questo progetto, anche perché è il primo che ha scritto e che le è stato permesso di condurre. Si è inoltre circondata di donne, lanciando un chiaro segnale contro un certo sistema: “Con le donne si lavora bene”.

Venier le dice, sorridendo, che di proposito non le ha chiesto nulla della sua vita sentimentale. Facendolo, però, introduce il tema. Elisa Isoardi è nuovamente single e si dice felice. Non ha perso le speranze di trovare una persona speciale ma, di fatto, sta bene da sola con i suoi equilibri e progetti.

Sappiamo che da poco ha concluso la sua storia con lo chef Ernesto Iaccarino. Nessun tormento e zero retroscena strappalacrime da rivelare. Solo la consapevolezza di voler essere serena e felice, anche andando contro le convenzioni della società.

Il rapporto con il padre

Durante un servizio a lei dedicato, appare una foto molto rara, che la vede con suo padre. Lei non lo ha di fatto mai vissuto, se non in età adulta. Sua madre ha avuto il suo primo figlio quando era molto giovane, sposandosi in seguito. A distanza di sette anni dalle nozze, la coppia ha avuto Elisa.

A soli 3 anni, però, ha visto i suoi genitori separarsi. Ciò ha letteralmente strappato in due la famiglia, con suo fratello andato a vivere con suo padre in un’altra regione. È cresciuta senza di loro, riuscendo a ricucire il rapporto con entrambi molto tardi: “Un padre manca”.

Più facile ritrovare suo fratello, mentre per suo padre ha sofferto terribilmente. Ha dovuto accettare che “anche un adulto può commettere degli sbagli”. Difficile parlare di tutto ciò, con le lacrime che fanno capolino e le spezzano la voce.

Ha voluto mandargli un messaggio a distanza: “Non l’ho mai giudicato. Lui ha fatto il suo percorso come padre e come adulto, e non è facile. Orgoglioso di me? Non me lo ha mai detto in tanti anni. Oggi però ci parliamo e mi ha fatto i complimenti per il nuovo programma”.

Un’assenza profondamente radicata dentro di lei. Ha oggi la maturità di non perdere la possibilità di ricucire ma, di fatto, certe ferite non si rimargino. È d’accordo inoltre con Mara nel dire che forse ha avuto dei compagni più grandi di lei anche a causa di questa non presenza. Cercava l’amore e, forse, un po’ di quella protezione che è mancata in tutti questi anni.