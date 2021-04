Elisa Isoardi, il contratto con Mediaset ci sarebbe già. Pronta la sfida con la Panicucci

editato in: da

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi in bikini fa tremare Federica Panicucci

Elisa Isoardi è tornata dall’Honduras dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021, terminata bruscamente e anticipatamente dopo un infortunio all’occhio. La bella conduttrice, accolta nella casa di mamma Irma, si è consolata con un bollito piemontese e ha raccontato della dura vita durante il reality. Mentre il suo rientro in Italia ha scatenato i rumors su un contratto già firmato con Mediaset che la vedrebbe entrare in competizione con due regine della tv, Federica Panicucci e Barbara D’Urso.

Ma procediamo con ordine. Elisa Isoardi ha rilasciato un’intervista al magazine Oggi dove racconta dell’Isola dei Famosi. In questa edizione, condotta da Ilary Blasi, la presentatrice si è particolarmente distinta, tanto da essere considerata la vera leader morale dei naufraghi. I suoi bikini sono stati apprezzati perfino Oltremanica, ricevendo i complimenti dal Sun. Ma un incidente ha impedito a Elisa di portare a termine la sua missione, vincere o per lo meno arrivare in finale all’Isola.

La Isoardi non nasconde quanto sia stata difficile la vita in Honduras. “È stata durissima. Ho fatto il mio percorso all’Isola dei famosi liberamente, senza farmi condizionare da nulla. Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all’occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose. La più importante? Che si può fare tranquillamente a meno del superfluo, ma dei sentimenti no: quelli li sognavo in ogni singolo momento”.

Forse Elisa Isoardi pensa alla sua famiglia quando parla di sentimenti. Al fratello Domenico che l’ha sorpresa mentre era in Honduras o a mamma Irma che l’ha fatta piangere in tv. Ora, la conduttrice si trova proprio a casa della madre, in Piemonte, a Colletto di Castelmagno, in provincia di Cuneo, dove sta trascorrendo la quarantena.

Inutile dire che mamma Irma sta coccolando la figlia, esaudendo il suo desiderio culinario. La prima cosa che ha voluto mangiare tornata in Italia e dopo un mese di cocco e riso è stato il bollito piemontese.

La Isoardi si sta dunque riposando e prendendosi cura del suo occhio. Per il momento ha tagliato i ponti col mondo. Infatti, è da giorni che non compare più nemmeno su Instagram. Dopo il messaggio di ringraziamento per il sostegno all’Isola dei Famosi, più nulla.

Ma i soliti ben informati, sono sicuri che la presentatrice abbia già firmato un contratto con Mediaset. L’indiscrezione è comparsa nuovamente su Dagospia in cui si legge che potremmo già rivedere la Isoardi quest’estate in tv alla conduzione di Mattino Cinque weekend con buona pace di Federica Panicucci.

A darlo per certo anche Libero Quotidiano che ricorda come lo spin-off della trasmissione di Canale 5 era già in cantiere lo scorso anno. Allora si pensava di mettere al timone Michele Cocuzza e Adriana Volpe. Ma poi non se ne fece più nulla dopo che la Volpe migrò a Tv8. Anche Il Messaggero riporta come cosa fatta il contratto tra Elisa Isoardi e Mediaset e ribadisce che le due trasmissioni papabili sarebbero proprio Domenica Live al posto di Barbara D’Urso o Mattino Cinque Weekend.