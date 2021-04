Barbara D’Urso potrebbe rinunciare a Domenica Live: spunta il nome della Isoardi

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

Barbara D’Urso via da Mediaset, anzi no: le indiscrezioni, sul conto di una delle conduttrici più amate di Canale 5, si fanno contrastanti. Dopo i rumor su un suo possibile addio all’emittente per la quale ha lavorato così tanti anni, arriva ora una notizia che sorprende. La D’Urso sarebbe davvero disposta a rinunciare ad una delle sue “creature” per la prossima stagione?

Cerchiamo di fare il punto della situazione. Nei giorni scorsi, Dagospia ha rivelato che Barbara D’Urso avrebbe in mente di lasciare Mediaset e avviare una trattativa con altre emittenti, cercando magari di sbarcare in Rai. Il motivo? La chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso, uno dei programmi di punta della conduttrice, diventato appuntamento fisso la domenica sera per i suoi moltissimi fan. Pare infatti che ci sia desiderio di cambiamento, a Cologno Monzese, e che lo show abbia un futuro incerto.

Sebbene l’emittente, dopo l’annuncio della fine di Live – Non è la D’Urso (che avrebbe dovuto portare a termine la stagione televisiva, ma così non è accaduto), abbia rinnovato la fiducia a Barbara, voci di corridoio rivelano che il prossimo autunno il programma potrebbe non tornare in onda. A dare notizia di questo nuovo, possibile scenario è Il Fatto Quotidiano, che spiega come la D’Urso sia in bilico per quanto riguarda il suo futuro alla conduzione delle trasmissioni domenicali. Tuttavia, la presentatrice sembrerebbe pronta a rimanere fedele a Mediaset, accettando questo “taglio” al suo personale palinsesto televisivo.

Quindi, stando alle ultime indiscrezioni, la D’Urso resterebbe ancora una delle conduttrici di punta di Canale 5, ma per lei sarebbe confermato solamente Pomeriggio 5. Ancora incerto sarebbe invece il destino di Domenica Live, che con l’eventuale addio di Live – Non è la D’urso rimarrebbe il solo show del fine settimana da “piazzare” a seguito di un ridimensionamento del lavoro di Barbara. Ed è qui che spunta il nome di Elisa Isoardi, ex volto de La Prova del Cuoco e attualmente protagonista dell’Isola dei Famosi 2021.

Pare infatti che la bella conduttrice piemontese sia pronta a prendere in mano le redini di Domenica Live, un compito arduo ma certamente non fuori dalla sua portata. Negli ultimi anni infatti, la Isoardi ha dimostrato un grande talento e si è rivelata una dei personaggi più amati dal pubblico. È possibile, dunque, che dopo l’esperienza in Honduras la presentatrice voglia tuffarsi in questa nuova avventura televisiva. Tuttavia è ancora presto per parlare di conferme: il palinsesto autunnale è ancora tutto in divenire.