Live – Non è la D’Urso, confermata la chiusura. Ma Barbara si prende una rivincita

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, dai vertici Mediaset arriva la conferma: Live – Non è la D’Urso chiude la sua stagione in anticipo. Ma le novità non sono finite, e a quanto pare Barbara D’Urso ha già avuto modo di prendersi la sua rivincita, ottenendo uno spazio aggiuntivo che andrà ad ampliare il suo show Domenica Live.

Andiamo con ordine. Di recente si era parlato della possibile chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso, una notizia che aveva sorpreso tutti. Secondo i rumor, ciò rappresenterebbe una precisa volontà di rinnovare i palinsesti di Canale 5, ma ad influire sulla decisione sarebbero stati anche i bassi ascolti ottenuti nel corso delle ultime puntate. L’ufficialità di questa notizia è arrivata nelle scorse ore, con un comunicato stampa diffuso da Mediaset. Lo show domenicale in prime time di Barbara D’Urso chiuderà la stagione il prossimo 28 marzo, in anticipo rispetto a quanto previsto originariamente.

Live – Non è la D’Urso ha comunque soddisfatto i vertici della rete anche quest’anno, con appuntamenti ricchi di sorprese ed emozioni, ma anche con molti approfondimenti d’attualità e di politica che l’hanno reso una delle trasmissioni più seguite nella sua fascia oraria. Dalla nota ufficiale, inoltre, si apprende che questa non si tratta di una chiusura definitiva, come le indiscrezioni lasciavano presagire: “Come tutti i programmi che rappresentano un appuntamento per il pubblico, il talk serale riprenderà con le nuove edizioni“.

La bella notizia è che la conduttrice avrà comunque la possibilità di ampliare la sua offerta televisiva grazie al prolungamento di Domenica Live. A partire dall’11 aprile, infatti, lo show avrà uno spazio aggiuntivo nel primo pomeriggio, dividendosi in due sezioni: la prima, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, sarà dedicata all’informazione e all’attualità, mentre la seconda, fino alle ore 18:45, vedrà ancora una volta protagonisti i principali volti del mondo dello spettacolo. Barbara D’Urso avrà così ben 4 ore di diretta, nelle quali ingloberà l’intrattenimento e l’informazione della domenica.

Ovviamente, prosegue anche il suo impegno pomeridiano durante la settimana, con le quotidiane puntate di Pomeriggio Cinque che rimarranno in onda fino all’estate. Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione Mediaset, ha dichiarato: “Barbara D’Urso è capace di guardare oltre i confini del tradizionale pubblico delle news. Sa parlare un linguaggio semplice, informa e diverte le famiglie che trascorrono a casa la domenica. Sa spiegare la politica anche a chi normalmente non la segue. Barbara è una risorsa per Mediaset, una professionista che non ha mai tradito il suo pubblico“.