Barbara D’Urso ricorda il padre Rodolfo: la tenera foto su Instagram

Una foto di famiglia dolcissima e piena d’amore, è quella che ha pubblicato su Instagram Barbara D’Urso ricordando il papà Rodolfo e accompagnandola con una semplice parola, ma ricca di significato.

La conduttrice sul social pubblica molti scatti, la maggior parte di questi legati al lavoro che la mostrano nel dietro le quinte dei suoi programmi o insieme agli ospiti che intervista in studio. Ma ogni tanto pesca anche qualche immagine dall’album dei ricordi per condividerla con i suoi tantissimi follower, foto che la vedono insieme ai suoi affetti più cari. Tra questi, naturalmente, non possono mancare i suoi due figli, di cui anche di recente ha pubblicato uno scatto di diversi anni fa. In quel post di Instagram si può vedere Barbara in compagnia di Giammauro ed Emanuele da piccoli e dell’ex Mauro Berardi; la presentatrice nella foto è raggiante e anche le parole che la accompagnano vogliono essere una testimonianza della sua gioia: “La felicità”.

Ora è tornata a pubblicare uno scatto pieno di amore del suo passato. Questa volta la si può ammirare totalmente al naturale e bellissima mentre indossa una tuta rossa e con i capelli castani legati in una coda bassa. In sua compagnia c’è papà Rodolfo, sorridente, immortalato mentre è intento a dare il biberon a uno dei figli di Barbara D’Urso. La presentatrice ha accompagnato lo scatto con un’unica parola ma piena di significato: “Manchi”, seguita da un cuore rosso e da alcuni hashtag: oltre a papà e mio figlio, la conduttrice ha aggiunto anche “uno degli amori della mia vita”, come è solita chiamare i suoi due ragazzi.

I genitori della conduttrice sono mancati ormai da tanti anni. La mamma Vera nel 1968 quando Barbara D’Urso aveva solo 11 anni, mentre papà Rodolfo nel 1996. Il tempo è passato ma la malinconia resta, come dimostra questo scatto che ha fatto il pieno di like e commenti. Gli amati genitori della presentatrice sono stati anche ricordati nel commovente video, realizzato con filmati e foto, che la produzione di Live – Non è la D’Urso ha mandato in onda in occasione del compleanno di Barbara a maggio 2020. Un regalo emozionante, che è stato un vero e proprio viaggio nella vita della D’Urso.