Barbara D’Urso, pubblica una vecchia foto su Instagram: “La felicità”

Barbara D’Urso in costume su Instagram: è uno schianto

Le fotografie sono i mezzi attraverso i quali si rendono indelebili i ricordi, che non vivono più solo nella memoria ma anche in uno scatto. E uno di questi attimi preziosi del suo passato lo ha condiviso Barbara D’Urso con il suo pubblico.

La conduttrice su Instagram ha pubblicato una vecchia immagine che la ritrae in compagnia dei suoi due figli e dell’ex Mauro Berardi, uno scatto che li ritrae diversi anni fa tutti assieme. Non sono molte le foto che Barbara D’Urso pubblica del suo privato: se si scorre la bacheca Instagram la maggior parte riguardano il lavoro e la ritraggono nel dietro le quinte dei suoi programmi o insieme agli ospiti che intervista in studio, ma ogni tanto pubblica qualche scatto più personale in cui mostra il suo presente oppure momenti del passato.

Proprio per iniziare il 2021, il primo gennaio, aveva condiviso un’immagine che la ritrae insieme ai suoi figli piccoli mentre lei è intenta a dare il biberon al secondogenito, corredata dalla frase: “Inizia un nuovo anno… Noi Tre insieme… sempre”.

Nella nuova foto che ha condiviso con i suoi numerosi follower su Instagram (ammontano a oltre 2,8 milioni) sono presenti i figli Giammauro ed Emanuele. Barbara D’Urso tutte le volte che parla di loro mostra un grande amore. Proprio in un’intervista che era uscita a dicembre su Oggi la conduttrice era partita dalla A di amore e aveva affermato: “La classifica dei valori della mia vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato“.

Nello scatto è presente anche Mauro Berardi, ex di Barbara e papà dei suoi due figli. Con lui ha vissuto una lunga relazione dal 1982 fino al 1993. Una storia importante la loro, come la stessa presentatrice aveva raccontato in un’intervista di qualche tempo fa a Verissimo: “L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro”, aveva confessato.

Nella foto pubblicata su Instagram si può ammirare una raggiante Barbara D’Urso, in versione mora, insieme ai suoi due ragazzi e all’ex compagno. A corredare lo scatto poche parole, profonde: “La felicità” accompagnata da quattro cuori e dall’hashtag “gli amori della mia vita”.