Barbara D’Urso annuncia il ritorno in tv. Ecco dove la vedremo (anche se non lo dice)

Il mistero dell'estate da risolvere è in quale canale andrà Barbara D'Urso. Ha annunciato che tornerà presto, ma ancora non si sa dove. Tutte le possibilità

Barbara D’Urso ha recentemente rivelato che tornerà presto sugli schermi televisivi, alimentando l’interesse sul suo futuro professionale. Dopo un anno di pausa successivo alla chiusura della lunga collaborazione con Mediaset, la famosa conduttrice è pronta a intraprendere nuove avventure e lasciare nuovamente il segno. L’annuncio è stato fatto durante una festa per la promozione del Trapani in Serie C, evento che ha condotto insieme a Francesco Facchinetti.

L’annuncio a sorpresa

“Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima. Il telecomando è lungo”. Questa affermazione ha immediatamente suscitato curiosità riguardo al suo futuro professionale.

Non è la prima volta che Barbara D’Urso si lascia andare a dichiarazioni enigmatiche riguardo al suo ritorno in televisione. Tuttavia, questa volta potrebbe esserci un fondo di verità. Con le principali emittenti nazionali, Rai e Mediaset, che hanno escluso un suo ritorno, le opzioni si restringono sempre di più.

Possibile approdo sul canale Nove

Con l’incertezza su quale emittente accoglierà Barbara D’Urso, l’ipotesi più concreta sembra essere il canale Nove (e non un’emittente locale come era stato annunciato erroneamente). Il network Warner Bros Discovery, dopo aver investito pesantemente nella scorsa stagione, potrebbe essere la nuova casa della conduttrice. Dopo l’arrivo di Fabio Fazio e l’imminente approdo di Amadeus con I Soliti Ignoti e un programma serale, l’ingresso della D’Urso rafforzerebbe ulteriormente il palinsesto.

Sfida pomeridiana per Barbara D’Urso

Per un canale che aspira a diventare un punto di riferimento generalista, il daytime, e in particolare il pomeriggio televisivo, è fondamentale. Barbara D’Urso potrebbe occupare la stessa fascia oraria che aveva con “Pomeriggio 5” su Mediaset, arricchendo così il palinsesto di Nove e creando una potenziale sfida mediatica contro la sua vecchia casa. Questo potrebbe essere un modo per D’Urso di riappropriarsi di uno spazio televisivo che le era stato sottratto.

Il rilancio di Nove potrebbe non solo rappresentare una sfida per la Rai, ma anche per Mediaset. La nuova programmazione potrebbe infatti ridurre l’audience di programmi storici come Striscia La Notizia e Pomeriggio 5, ora condotto da Myrta Merlino.

La possibile collaborazione tra Barbara D’Urso e Nove è stata avvalorata dalle dichiarazioni di Laura Carafoli, responsabile dei contenuti di Warner Bros Discovery. Carafoli ha elogiato la D’Urso definendola “un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, un personaggio su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione. L’ho sempre seguita”. Queste parole suggeriscono che l’interesse per D’Urso è reale e potrebbe concretizzarsi in un futuro non troppo lontano.

Il canale Real Time come opportunità

C’è anche un altro canale nel telecomando. La prospettiva di approdare a Real Time potrebbe dunque essere una delle più concrete per Barbara D’Urso. Questa emittente nazionale potrebbe offrirle la possibilità di tornare in gioco e mantenere viva la sua presenza nel panorama televisivo italiano.

La stoccata di Myrta Merlino a Barbara d’Urso

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha pronunciato parole che non sono passate inosservate, generando speculazioni su possibili riferimenti all’ex conduttrice Barbara D’Urso. “Ci siamo impegnati per portare in tv l’informazione e la cronaca in ogni sua sfaccettatura. Perché noi siamo giornalisti”, ha affermato la Merlino, che sembra sottolineare la differenza tra il suo approccio giornalistico e quello della D’Urso. Questa chiusura, ha ulteriormente alimentato le speculazioni sul rapporto tra le due conduttrici, mantenendo alta l’attenzione sul futuro di Pomeriggio Cinque e sulla prossima stagione televisiva.