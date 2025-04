Fonte: IPA Fabio Fazio

Continua il successo di Che Tempo Che Fa, che conquista ancora una volta ospiti internazionali e leggende dello sport: domenica 6 aprile tocca a Usain Bolt, ospite in esclusiva nel programma condotto da Fabio Fazio sul Nove. Domenica 30, invece, abbiamo visto in studio uno degli attori più amati, che al momento sta presentando il film Queer di Luca Guadagnino: Daniel Craig. Ma procediamo per punti.

Usain Bolt ospite a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio

Uno dei punti di forza di Che Tempo Che Fa? Sono tanti, invero, ma anche e soprattutto la capacità di offrire uno sguardo approfondito ai temi che più ci riguardano e la possibilità di mostrare interviste esclusive a ospiti di caratura internazionale. E se domenica 30 marzo nello studio di Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio abbiamo visto Daniel Craig, domenica 6 aprile è il turno di una vera e propria leggenda dello sport, ovvero Usain Bolt.

Come di consueto, la puntata di domenica inizia in diretta sul canale Nove dalle 19:30 ed è disponibile in streaming anche su Discovery+ (e si può recuperare in seguito sempre sulla piattaforma). Un altro colpaccio per Fazio, dunque, che ospita così l’uomo più veloce della storia, vincitore di ben 11 medaglie d’oro ai Mondiali e 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi. Inoltre, è l’attuale detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri. Domenica 6 marzo, dunque, vedremo Bolt, il cui soprannome è “Lightning Bolt”, a Che Tempo Che Fa.

Il lavoro di Fabio Fazio su Che Tempo Che Fa

Di fatto, è il programma che accompagna le nostre domeniche da tempo, ormai: punta di diamante prima della Rai, e oggi di Nove, dove Fabio Fazio ha ritrovato la sua libertà e dove ha mantenuto le premesse iniziali con qualche piccolo cambiamento. “La rivincita sarebbe un sentimento legittimo, ma a una certa età si impara a non cadere in queste trappole. Qui si respira un’aria di ritrovata leggerezza di cui avevo bisogno. Qui mi sento più libero, in Rai mi sono toccate transumanze da una rete all’altra con infinite polemiche, ho vissuto momenti non facili, in cui ci si trova da soli. Ora finalmente posso pensare non a quello che c’è intorno, ma a fare al meglio il programma, una cosa che avevo dimenticato”, aveva dichiarato prima dell’inizio di questa seconda (e trionfale) stagione sul canale Nove.

Che Tempo Che Fa va in onda ogni domenica sul canale Nove, o in diretta streaming su Nove e Discovery+. I contenuti possono essere recuperati online anche dopo la puntata stessa, così da non perdere alcuna intervista. Il programma inizia alle 19:30 sul Nove e si chiude a mezzanotte e mezza. Da quest’anno infatti è stata prevista una novità, con lo show di Fazio che copre le principali fasce, ovvero il pre-access, l’access, la prima, la seconda e anche la terza serata. L’obiettivo è stato anche di concentrarsi maggiormente non solo sui temi di attualità, ma anche verso i libri e la cultura, prevedendo interventi che toccano tutti gli argomenti, tra cui letteratura e salute. In chiusura, come sempre, l’ormai tradizionale appuntamento con il Tavolo.