Che Tempo Che Fa, le pagelle del 30 marzo: Luciana sfida la Clerici (9), Filippa Lagerback cambia lavoro (8)

Le pagelle della puntata del 30 marzo 2025 di Che Tempo Che Fa: in studio l’affascinante, ormai ex 007, Daniel Craig

Fonte: IPA Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Fabio Fazio ha portato a casa un altro colpaccio. Il pacato giornalista conferma quello del suo Che Tempo Che Fa, anche dopo il passaggio sul Nove, come il salotto più patinato della televisione italiana. Dopo i sempre interessanti interventi di esperti di politica, economia e religione, ad allietare il pubblico della serata di domenica 30 marzo è arrivato uno degli attori più affascinati di Hollywood. L’ormai ex James Bond, il mitico Daniel Craig. L’ospite più atteso, ma non di certo l’unico di questa ricca puntata che ha visto susseguirsi il comico Antonio Albanese, lo chef Luca Pappagallo, il cantautore Francesco Gabbani e, immancabili e irresistibili, Luciana Littizzetto e Ornella Vanoni. Ecco le nostre pagelle.

Daniel Craig dice addio a James Bond. Voto: 9

James Bond è l’emblema per eccellenza del cosiddetto maschio alpha, è l’uomo che non deve chiedere mai, quello ai cui piedi cadono le donne più belle del mondo. È simbolo mondiale di fascino, carisma, potenza ed eleganza. Sono ben pochi gli attori cui viene concesso l’onore di impersonarlo e di assumere, così, lo stesso magnetismo che caratterizza il personaggio di fantasia. E una volta che si riesce a trasformarsi in 007, chi vorrebbe mai diventare qualcosa di diverso?

Ci vuole un grande coraggio e una profonda dedizione per il mestiere di attore per osare al punto da interpretare un uomo reietto, antisociale e queer dopo essere stati Bond. Daniel Craig quel coraggio e quella passione li ha e anche in abbondanza. E li ha messi – assieme a un talento magistrale – nel film Queer, diretto dal nostro Luca Guadagnino. Elegantissimo e di buone maniere come un vero lord inglese, Craig è arrivato negli studi di Che Tempo Che Fa senza maschere né tabù. Ha parlato di sesso, di diritti e del bisogno di mostrare e dare spazio anche a coloro che la società considera “sbagliati”. Fossero tutti così, un bel distinto per noi.

Antonio Albanese, il messaggio ai giovani. Voto: 7

Così come Daniel Craig ha salutato James Bond, anche Antonio Albanese, che di fronte all’acquario di Che Tempo Che Fa è arrivato subito dopo, ha preso le distanze dal suo più noto personaggio – seppur solo per qualche tempo. Il comico è oggi in veste di scrittore, per presentare un romanzo che racconta di una storia più vera che verosimile, che racconta di un uomo che potrebbe essere chiunque. È la storia della nostra storia, di un ragazzo vittima della guerra che, infine, riesce a trovare dentro di sé la forza per sopravvivere all’orrore. Nel presentarlo, Albanese lancia un messaggio alle nuove generazioni: “Avete dentro di voi una forza enorme”. E di Cetto La Qualunque non sentiamo affatto la mancanza.

Luciana Littizzetto sfida Antonella Clerici. Voto: 9

In questa serata di ruoli inediti, anche Luciana Littizzetto si mostra in una veste inedita. Quella di chef, anzi di commentatrice di chef, puntando a far concorrenza all’amica Antonella Clerici. Ad aiutarla in questa rocambolesca impresa è lo chef televisivo Luca Pappagallo. Un plauso speciale a lui che, nonostante le continue distrazioni, le intromissioni e i battibecchi dei conduttori, riesce a portare a termine la sua pasta ai finocchi. Una missione più ardua dei più difficili dei press test di Master Chef. Tornando a Lucianina, bisogna ammettere che non ci dispiacerebbe affatto in versione Mezzogiorno in famiglia. Perché nonostante i suoi monologhi siano sempre arguti, è quando è semplicemente sé stessa che la comica tira fuori il meglio – persino di fronte ai fornelli che, è chiaro, non sono il suo habitat naturale.

Che non ci si fraintenda, però: la nostra speranza è che Luciana dalla scrivania di Che Tempo Che Fa non scenda mai e che continui a tirarci fuori risate leggere e spensierate, mentre ci fa commuovere e riflettere su temi come l’adozione per single e, allo stesso tempo, scherza su argomenti triti e ritriti, sui mariti che ingrassano e i maschi che non aiutano in casa. È la comfort zone della comicità italiana, il quarto d’ora in cui ci è permesso di togliere le maschere da intellettuali, impegnati, woke e via dicendo e ricordarci che, in fondo, siamo tutti un normalissimo, ridicolo, luogo comune, e va benissimo così.

Anche Filippa Lagerback sta al gioco. Voto: 8

Filippa Lagerback è uno dei volti più discreti della televisione italiana. Siamo abituati a vederla sempre seduta con le spalle ben dritte e il mento in alto, un sorriso discreto, la voce garbata: è l’emblema dell’educazione, i giovani di TikTok la definirebbero propriamente demure. Questa sera, però, Filippa ha ricordato che garbo ed educazione non fanno mica rima con noia e che anche lei sa divertirsi, prendere e prendersi in giro. Ha lasciato la postazione in prima fila per unirsi a Luciana Littizzetto in un esilarante siparietto fintamente promozionale e sfacciatamente a doppio senso. E lo ha fatto con una nonchalance tale e dei tempi comici che non possano che farle guadagnare un bell’8 tondo tondo.

Ornella Vanoni fa arrossire Francesco Gabbani. Voto: 6

Presenza ormai fissa e irrinunciabile nella domenica di Che Tempo Che Fa è la mitica Ornella Vanoni, ogni settimana più irresistibile. Ornella dà voce ai pensieri che noi altre non abbiamo il coraggio di proferire. Si scaglia senza pietà contro la città di Milano, troppo inquinata, noiosa e, soprattutto, senza più le belle vetrine di una volta. E racconta delle disavventure di una riccia che, come tutte le ricce nate negli ultimi 50 anni, ha provato in ogni modo a diventare liscia – persino perdendo i capelli a causa di una stiratura decisamente troppo aggressiva.

Al suo fianco, ieri sera, uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo: Francesco Gabbani. Il cantautore toscano di Vanoni è grande amico, ma anche collaboratore. Per lei ha scritto una bella canzone e una l’ha scritta anche per l’altrettanto grande Mina. Il racconto ha tirato fuori una certa vena competitiva nella cantante che, infine, ha causato grande (e simpaticissimo) imbarazzo in Gabbani. Forse anche per piccola ripicca Ornella ha iniziato a tessere le lodi di Achille Lauro, “bello, alto” e che “fa innamorare tutte le donne”.