Fonte: IPA L'influencer Sophia Thiel in posa "demure"

Mob Wife, Sirene Office, Brat… il lessico di TikTok non smette mai di arricchirsi. Ogni giorno nasce un nuovo trend – microtrend dato il raggio vitale da farfalla, una nuova aesthetic cui affidarsi per dare un senso preciso a guardaroba, abbigliamento, letture, stile di vita. L’ultimo arrivato è il trend Very Demure che, non senza ironia, invita tutti a un approccio al look e alla vita molto modesto, discreto, morigerato. In pochi giorni il demure è diventato così virale da essere citato persino dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Very Demure: il trend “modesto” di TikTok

Demure, letteralmente, significa morigerato, modesto, timido. È un termine quasi arcaico, che nessun madre lingua inglese usava praticamente più. Fino al fatidico 8 agosto 2024, quando la creator americana Jools Lebron ha postato su TikTok il classico video in cui si mostrano make up e hairstyle. “Vedete come mi sono truccata per andare al lavoro?” esordisce, “Very demure, very mindful!”. È visibilmente ironica: truccatissima e con lunghissime treccine biondo platino, di demure Lebron non ha nulla.

È una presa in giro a tutte le ragazze che fanno dell’essere acqua e sapone il tratto principale della propria personalità. Satira contro coloro che credono di essere superiori al resto del genere femminile solo perché immuni alla mania del conturing. E la maggiorparte degli utenti di TikTok quell’ironia l’ha colta, ma ha consapevolmente scelto di dimenticarsene, per fare del demure – della morigeratezza – il nuovo mantra da attuare per una vita più soddisfacente e uno stile più raffinato.

Le icone del Very Demure

Restando nel lato ironico del demure trend, antesignana di questo atteggiamento che aspira a modestia lì dove vige l’eccesso e la stravaganza è la mitica Francesca Cacace, indimenticabile protagonista della sit com La Tata. Con i suoi capelli più che vaporosi, gli abiti luccicanti e coloratissimi e un atteggiamento che raccoglie e amplifica tutta la melodrammaticità degli italo americani, Francesca aspirava in fondo a essere “demure”, così come affermato in una clip ormai virale su TikTok.

Ma la Demure Lady per eccellenza è Emily Gilmore, madre di Lorelay e nonna di Rory, protagonista di un’altra serie cult: Una mamma per amica. Ricca borghese tutta apparenze e galateo, Emily sa come essere perfetta in ogni occasione e prova – con più o meno successo – a impartire le buone maniere anche alla nipotina. Così anche Rory diventa icona demure: brava ragazza con la faccia pulita e i vestiti sobri, sempre educata, discreta e silenziosa.

Il Demure arriva alla Casa Bianca

Nel giro di appena un paio di settimane, il trend Very Demure, very mindful è stato abbracciato e cavalcato da celebrità di ogni tipo. Jennifer Lopez – fresca di divorzio – l’ha utilizzato per sponsorizzare la sua bevanda dissetante. Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, che stanno girando il sequel di Quel pazzo venerdì, ne hanno parlato per promuovere l’utilizzo della cintura di sicurezza. E ironicamente demure si è dichiarato anche il cast di Emily in Paris, dove dalla trama agli outfit è tutto il contrario di morigerato.

E, infine, con una virata seriosa e inaspettata, il demure è arrivato persino in politica. Analizzando i look sobri ed eleganti sfoggiati da Kamala Harris alla Convention Dem, gli utenti social parlano di uno stile demure appunto – in contrapposizione agli eccessi di Donald Trump, da ricondurre al fenomeno della Brat Summer (altro trend, altra storia). E, colpo di scena, annunciando di aver cancellato il debito studentesco per 5 milioni di americani, lo stesso presidente uscente Joe Biden ha dichiarato di aver scelto di agire in modalità “Very Demure. Very mindful”.