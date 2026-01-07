È bastato un video a far esplodere d'amore i fan di Celine Dion: il dramma della malattia contrastato dalla solita leggerezza e autoironia

Il 2026 di Celine Dion ha avuto inizio in maniera inaspettata: la celebre cantante è sbarcata su TikTok. Il tutto è avvenuto nel suo stile, in pieno, con autoironia e leggerezza. Spazio poi per una confessione che ha conquistato subito i fan: a convincerla nel cimentarsi in quest’avventura social sono stati i suoi figli.

Il risultato? Un video virale che ha collezionato già milioni di visualizzazioni, dopo poche ore dalla pubblicazione, e una frase diventata immediatamente cult: “All’improvviso sono diventata cool”.

Celine Dion, debutto su TikTok

Il profilo di Celine Dion su TikTok non è nato di certo nel 2026. In precedenza, però, c’era spazio soltanto per clip di concerti, estratti di videoclip e contenuti del genere. Null’altro se non prodotti gestiti da un social media manager, chiamato a sfruttare al meglio il materiale immenso frutto della lunga carriera della cantane.

Ora invece c’è un video “nativo”, pensato per TikTok e non semplicemente riadattato. Poco più di 15 secondi, con Celine che si presenta seduta dinanzi a uno sfondo urbano, indossando una felpa nera con il suo nome. Tono ironico e “instant like” dei fan.

Il video virale di Celine Dion

“Mi chiamo Celine. Quanti anni ho? Ho dei figli”, dice sorridendo, prima di imitare i suoi gemelli Nelson ed Eddy. I due hanno 15 anni e rientrano perfettamente nella fascia d’età dell’utente medio del celebre social: “Dobbiamo portarti su TikTok”.

La reazione a questa proposta è volutamente teatrale. Sullo schermo appaiono degli occhiali da sole digitali e poi spazio a un jingle che accompagna la scena. Tono leggero a dir poco e poi la frase che ha fatto impazzire i suoi sostenitori: “All’improvviso sto diventando cool. Celine Dion è cool! È fantastico. TikTok, sto arrivando!”.

A completare il racconto ci pensa la caption del video. La cantante ha infatti spiegato:

“Mi hanno detto ‘Céline, è ora…’. Ho chiesto: ‘Ora di cosa?’. Si è scoperto… qualcosa di completamente nuovo. Il mio team ha detto che avrebbe gestito tutto, mi ha restituito il telefono ed è sparito. Eccomi qui: sto imparando come funziona TikTok, un video alla volta”.

Leggerezza dopo anni difficili

Questo sbarco su TikTok non è casuale. Va a inserirsi in un momento molto delicato del percorso artistico e umano di Celine Dion. A dicembre 2022, infatti, aveva rivelato di soffrire della stiff-person-syndrome, rara patologia neurologica che provoca rigidità muscolare e spasmi. Di fatto la capacità di muoversi e cantare della superstar internazionale è compromessa.

Diagnosi che l’ha costretta a cancellare le date nordamericane del tour prima e tutte quelle europee poi. La sua attività live è stata ibernata, dando assoluta priorità alle cure. Difficoltà raccontate nel documentario I Am: Celine Dion, svelando le sfide quotidiane e la fatica di accettare un corpo che non risponde come prima.

In questo contesto, la scelta di approdare su TikTok assume un significato più profondo. Non è solo un’operazione social o un tentativo di parlare a una generazione più giovane, ma un modo per tornare a raccontarsi con leggerezza, lontano dalle aspettative del palco.

