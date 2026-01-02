BigMama dimagrita su TikTok, il video della trasformazione

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA BigMama

Una nuova Marianna Mammone, quella che abbiamo notato visibilmente a suo agio mentre canta e balla sulle note della hit neomelodica Hey tu di Jhosef. BigMama riappare così in un video pubblicato su TikTok che, nel giro di poche ore, ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni, diventando virale. Un successo immediato, accompagnato però da un’ondata di commenti che ha riportato l’attenzione una questione tutt’altro che nuova: il modo in cui il corpo delle donne continua a essere giudicato, soprattutto quando cambia.

BigMama dimagrita su TikTok

Nel video, BigMama – rapper originaria di San Michele di Serino, in provincia di Avellino – si mostra divertita, leggera, senza bisogno di troppe spiegazioni. Proprio questa naturalezza ha colpito molti utenti, ma ha anche scatenato reazioni controverse. Tra i commenti purtroppo non mancano quelli che, mascherati da complimenti, tradiscono un’idea di bellezza rigida e condizionata: “Finalmente! Adesso sei davvero bella”.

La risposta dell’artista non si è fatta attendere ed è stata quella che davvero ci aspettavamo: “Io sono sempre stata bella“. Una frase non ha bisogno di precisazioni e che ribadisce con forza una posizione che BigMama porta avanti da anni, dentro e fuori dai social.

Le battaglie di BigMama

All’anagrafe Marianna Mammone, venticinque anni, BigMama è da tempo una delle voci più riconoscibili della scena musicale italiana per il suo talento e insieme per il suo impegno pubblico. La sua battaglia per la body positivity non è mai stata solo uno slogan, bensì un percorso personale, spesso doloroso, raccontato con coraggio. L’idea che il valore di una persona – e la sua bellezza – possa dipendere dal numero segnato sulla bilancia è esattamente ciò contro cui la rapper si è sempre schierata.

Non è un caso che molti abbiano ricordato, a margine del video TikTok, il suo intervento al Concertone del Primo Maggio dello scorso anno. Dal palco, BigMama aveva pronunciato parole che ancora oggi ricordiamo: “Ma lasciatemi vivere. Che ne sapete della mia storia? Del mio corpo? Questo corpo mi ha dato molto e mi ha tolto altrettanto, mi ha fatto soffrire, a vent’anni mi ha portato in ospedale per una chemioterapia. Eppure, io lo perdono. Perché non dovreste farlo anche voi?”.

Un discorso che aveva commosso e fatto riflettere, perché metteva al centro il rapporto profondo e complesso con il proprio corpo, soprattutto dopo la malattia che le aveva stravolto la vita in giovanissima età.

Prima di mostrarsi su TikTok, BigMama aveva salutato l’arrivo del 2025 condividendo su Instagram alcune immagini simboliche dell’anno appena concluso, definendolo senza mezzi termini “il peggiore della mia vita“. Un’affermazione che dà ulteriore contesto a questo momento di esposizione pubblica che non celebra il dimagrimento ma che si presenta come una tappa di un percorso personale ancora in corso.

Il video della trasformazione, allora, racconta la storia di una donna che continua a rivendicare il diritto di piacersi, a prescindere, e che non accetta che siano gli altri a stabilire quando e come sia “abbastanza” bella. Una lezione che, ancora una volta, va ben oltre i social.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!