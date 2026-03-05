BigMama torna in Italia dopo il blocco a Dubai: “Siamo a casa”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA BigMama rientra in Italia dopo Dubai: le parole

Dopo giorni di paura e appelli ai fan e a tutte le persone che, in un modo o nell’altro, potessero ascoltare la sua voce, BigMama è finalmente tornata in Italia.

La cantante, rimasta bloccata a Dubai a causa delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, ha annunciato di essere riuscita a rientrare nel nostro Paese insieme ad altri connazionali, condividendo sui social una foto scattata poco dopo il ritorno.

BigMama, il messaggio dopo il rientro in Italia

“Siamo a casa”. È con queste parole che BigMama ha annunciato ai suoi follower il ritorno in Italia. La cantante ha condiviso sui suoi canali social una foto scattata all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, dove appare stanca ma sorridente insieme ad altri connazionali appena rientrati: l’espressione di chi, dopo giorni complicati, può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Nei giorni scorsi, infatti, l’artista era rimasta bloccata a Dubai a causa delle tensioni internazionali che hanno portato alla chiusura temporanea di alcuni spazi aerei e alla cancellazione di numerosi voli. Secondo quanto riferito da fonti informate, BigMama sarebbe rientrata con uno dei sette voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti insieme ad altri italiani.

Un’operazione ancora in corso: in queste ore il ministero degli Esteri è impegnato nel coordinare il rientro di migliaia di connazionali rimasti all’estero, mentre l’unità di crisi continua a gestire le tante richieste di assistenza arrivate negli ultimi giorni.

Perché BigMama era a Dubai

BigMama si è ritrovata a dover sostare a Dubai quasi per caso. La cantante, infatti, stava rientrando da un viaggio alle Maldive quando il suo volo, partito dall’aeroporto di Malé, è stato dirottato proprio negli Emirati Arabi Uniti. Poco dopo è arrivata la chiusura improvvisa degli spazi aerei nella regione del Golfo, lasciando lei e molti altri passeggeri bloccati senza sapere quando sarebbero potuti ripartire.

Da quel momento sono iniziati momenti di grande tensione e incertezza. Attraverso i social, l’artista ha raccontato ai follower quello che stava vivendo in tempo reale: la paura, la confusione e la sensazione di trovarsi nel mezzo di una crisi internazionale, mentre le tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran si facevano sempre più forti proprio intorno all’hub di Dubai.

In una serie di video pubblicati online, BigMama ha parlato apertamente della situazione che ha vissuto e ha lanciato un appello per chiedere aiuto: “Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili. Stamattina sono partita dall’aeroporto di Malé quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e adesso ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione”.

In comprensibile apprensione, la cantante ha poi spiegato: “Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa. Io sono terrorizzata, siamo tante persone qui. Occhi su di noi, vogliamo tornare a casa. Non ho mai chiesto niente ma ho troppa paura. Voglio solo tornare a casa”.