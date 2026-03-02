Preoccupano le condizioni di tanti italiani bloccati a Dubai e non solo. Tra loro svariati Vip, i cui appelli sono ormai virali e offrono dettagli sullo stato delle cose in Medio Oriente

IPA e ANSA Da Dubai a Doha, da BigMama a Luisa Corna: i Vip italiani bloccati in Medio Oriente

Gli attacchi scatenati in Iran hanno dato vita a una reazione a catena devastante. Il mondo trema dinanzi a ciò che sta accadendo e parlare oggi di conflitto mondiale non sembra più soltanto una prospettiva cinematografica o letteraria.

In questo scenario sono tante le storie che giungono sui nostri schermi, anche relative a personaggi ben noti. Numerosi Vip sono infatti bloccati in Medio Oriente e i loro appelli sono già diventati virali. Ecco di chi si tratta.

La paura di BigMama: il suo appello

Si può dire che BigMama sia stata la prima Vip italiana a far notizia in relazione agli attacchi in Iran. Anche Dubai è stata colpita ed è proprio lì che si trova la cantante campana, ora impossibilitata a tornare a casa.

Ha parlato di sé, certo, ma il suo appello coinvolge i “tantissimi italiani in questa situazione”. Ha chiesto ai suoi follower di condividere i suoi messaggi, spingendo affinché politicamente possa crearsi un corridoio per loro: “Cercate di muovere tutte le forze possibili”.

Di rientro da un viaggio internazionale, BigMama ha scoperto che la compagnia aerea doveva necessariamente deviare il volo a Dubai. Una destinazione d’emergenza, al fine di tenere tutti i passeggeri al sicuro. La realtà è stata però ben diversa:

“Continuiamo a sentire i missili sulla testa. Sono terrorizzata. Siamo tantissimi in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi. Siamo qui e vogliamo tutti tornare a casa”.

Luisa Corna bloccata a Dubai

Era ospite del Gala della Canzone italiana, ma quell’evento si è trasformato in un incubo per Luisa Corna. Anche la ben nota conduttrice, cantante e attrice è infatti bloccata a Dubai, impossibilitata a tornare a casa.

Le operazioni belliche in Iran proseguono e il Paese risponde al fuoco di Stati Uniti e Israele. Lei, insieme ad altri passeggeri, è rimasta per ore in aeroporto nella giornata di sabato 28 febbraio. Degli addetti hanno poi condotto tutti loro in albergo con dei pullman, salvo poi scoprire la totale assenza di camere disponibili.

“C’è un clima di grande tensione a insicurezza. È una sensazione bruttissima. Dormire è difficile”.

Roberto Mancini, esplosioni vicino casa

Il nuovo incarico di Roberto Mancini lo vede come allenatore dell’Al-Sadd. Ad oggi l’ex tecnico dell’Italia vive in Qatar, precisamente a Doha. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato dei video inquietanti, che mostrano delle esplosioni deflagrate a pochi km da casa sua.

È qui che ora si ritrova barricato, dopo l’allerta scattata mentre era a messa in chiesa. Sono stati tutti spinti a tornare in fretta nella propria abitazione, con direttive ferree. Nessuno può lasciare casa e lo stesso vale per il suo staff, tra i quali spiccano altri italiani come Massimo Maccarone e Christian Lattanzio.

Danilo D’Ambrosio, paura per la famiglia

Dubai è colma di italiani, Vip e non. Tra loro c’è anche Danilo D’Ambrosio, che gli appassionati di calcio ricordano con la maglia di Inter e Monza. Bloccato con la sua famiglia, dunque moglie e due figli piccoli.

Stanno tutti bene, ha spiegato sui social, per quanto siano comprensibilmente terrorizzati. Ecco il racconto:

“Hanno abbattuto tre missili sulle nostre teste mentre eravamo in spiaggia. Cadevano detriti e le persone impanicate piangevano e urlavano, come i nostri bambini. Ora aspettiamo solo che ci riportino a casa”.

Steven Basalari, fuga da Dubai

Uno dei nuovi protagonisti di Pechino Express, Steven Basalari, vive a Dubai ma ora è stato costretto ad abbandonarla in fretta e furia. In città si respirava un’enorme tensione, comprensibilmente, e così ha scelto il deserto per provare a garantirsi un po’ più di sicurezza.

“Ci siamo spostati a 1 ora da Dubai, in un paese in mezzo al deserto, al confine con l’Oman. Siamo in accampamento per sentirci più tranquilli. Tutto è sotto controllo ma abbiamo scelto così per essere ancora più sereni”.

Missili sopra la testa per Marco Cappelli

Preoccupato per la propria famiglia, Marco Cappelli, che in tantissimi conoscono per essere il creatore del podcast Gurulandia. Il suo nome è diventato virale negli anni anche perché affiancato a quello di Fabrizio Corona.

Vive a Dubai da tempo e ora non riesce a credere a ciò che sta sperimentando in prima persona:

“Non possiamo fare niente, siamo bloccati e speriamo che finisca presto. Mai avrei immaginato di trovarmi così a Dubai. Ho due bambine e questa situazione fa paura”.