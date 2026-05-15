Mario Balotelli, chi è la nuova fidanzata Angelica Moccia

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Mario Balotelli

Mario Balotelli ha deciso di rendere pubblica la sua relazione con Angelica Moccia. Il calciatore e la sua nuova fidanzata sono comparsi insieme sui social in una foto pubblicata da lei su Instagram e poi ricondivisa anche da lui. Uno scatto di coppia che ha subito attirato l’attenzione dei fan dell’ex punta italiana, la cui vita amorosa è da sempre al centro della cronaca rosa, poiché segna la prima uscita pubblica dei due.

La storia, secondo quanto emerso, non sarebbe nata nelle ultime ore. Balotelli e Moccia sarebbero legati da qualche tempo ma solo adesso hanno scelto di mostrarsi insieme. Un gesto semplice che arriva senza annunci ufficiali o frasi ad effetto, ma che è più che sufficiente per accendere la curiosità: chi è Angelica, la donna accanto a Mario Balotelli?

Chi è Angelica Moccia

Angelica Moccia è italiana ed è originaria di Portogruaro, in provincia di Venezia. Ha sette anni meno di Mario Balotelli e oggi vive a Dubai, dove lavora come manager in Europa per Nextologies, una società canadese attiva nel settore delle tecnologie per i media.

Il suo percorso professionale è iniziato lontano dagli Emirati Arabi. Per sei anni la nuova fiamma del calciatore italiano ha infatti lavorato a Parigi nella ristorazione insieme allo zio. In seguito ha avuto un’opportunità negli Stati Uniti, dove si è trasferita anche per perfezionare la conoscenza della lingua inglese. Un passaggio che ha preceduto l’arrivo nel mondo della tecnologia e dei media.

Oggi, all’interno di Nextologies, Angelica Moccia si occupa di soluzioni legate allo streaming, al broadcast e alla distribuzione video. Un ruolo manageriale in un settore tecnico e internazionale, molto distante dai riflettori televisivi ma centrale per il mondo dei contenuti digitali.

L’amore con Mario Balotelli

La conferma è arrivata attraverso Instagram, ormai il luogo in cui anche i dettagli più piccoli spesso diventano una notizia, specialmente quando si parla di relazioni e nuovi amori che sbocciano. Nella foto condivisa sui social, infatti, Mario Balotelli e Angelica Moccia appaiono insieme mano nella mano in un tenero momento di coppia. L’immagine è stata pubblicata prima dall’account di lei e poi ripresa dal calciatore, trasformandosi rapidamente nella conferma della loro relazione.

Per Balotelli si tratta di una nuova pagina sentimentale che arriva in una fase professionale lontana dall’Italia. Da gennaio il calciatore gioca infatti negli Emirati Arabi con l’Al Ittifaq, club della seconda serie emiratina. Proprio a Dubai sarebbe avvenuto l’incontro con Angelica, città in cui lei vive e lavora.

Anche sul piano sportivo la parentesi negli Emirati è già accompagnata da numeri concreti: Balotelli ha realizzato cinque goal in campionato. Ma questa volta, almeno per qualche ora, a rubare la scena non è stata una partita, bensì una foto di coppia che ha rimesso il suo nome al centro della cronaca rosa.

Gli amori prima di Angelica Moccia

Tra le relazioni più note c’è quella con Raffaella Fico, con cui il calciatore è stato legato tra il 2011 e il 2012. Dalla loro storia è nata Pia, primogenita di Mario Balotelli, venuta al mondo nel 2012 e riconosciuta ufficialmente nel 2014.

Successivamente il calciatore ha avuto una relazione con la modella belga Fanny Neguesha, tra il 2013 e il 2014. Nel settembre 2017 è poi diventato padre per la seconda volta di Lion, nato dalla relazione con Clelia Carleen. E ora nella sua vita c’è Angelica: che sia quella giusta?