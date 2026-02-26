Chi è Sebastiano, il fidanzato di Angelica Bove

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Si chiama Sebastiano il fidanzato (segreto) di Angelica Bove, cantante che ha conquistato tutti sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026. Elegante, talentuosa e creativa, Angelica è molto riservata, proprio per questo del suo compagno si sa poco e nulla.

Chi è Sebastiano, l’amore di Angelica Bove

Anche su Instagram, Sebastiano non appare o viene menzionato da Angelica Bove, che preferisce dare spazio a foto artistiche, racconti della sua vita nello studio di registrazione e ricordi. Di lui aveva parlato durante la partecipazione a X Factor quando era apparsa sul palco cantando La Notte di Arisa, poi nulla. L’unica certezza è che Sebastiano è stato una persona importante nella vita di Angelica, sostenendola, insieme ai suoi amatissimi fratelli, nei momenti più duri e dolorosi della sua esistenza. Nonostante sia giovanissima infatti l’artista ha già vissuto tante difficoltà.

La cantante di Mattone infatti ha perso entrambi i genitori. Due lutti importanti che le hanno portato una grande sofferenza, raccontata proprio nella canzone che ha scelto di portare nella sezione Nuove Proposte a Sanremo 2026.

La storia di Angelica Bove

La storia di Angelica Bove d’altronde è fatta di creatività, di amore immenso, ma anche di resilienza. Classe 2003, la cantante è nata da un parto quadrigemellare. “Siamo 3 femmine e un maschio, eterozigoti per fortuna sennò tutti uguali sembreremmo personaggi di un film horror”, ha raccontato la cantante.

L’artista ha un legame fortissimo con i suoi fratelli che hanno sempre sostenuto il suo percorso artistico, ma soprattutto hanno condiviso con lei il dolore per la morte dei genitori. Angelica ha infatti perso sia sua madre che suo padre, due persone fondamentali che hanno lasciato un vuoto immenso nella sua esistenza.

Su Instagram, Angelica Bove ha dedicato ai genitori lunghe riflessioni e post che raccontano un dolore difficile da superare ed elaborare. “Cerco le parole per ricordarti, ricordarci, ma non ho la forza di guardare l’immensità che ho perso. Vorrei fermarmi per toccare questa voragine ma non ho il coraggio. Non ho il coraggio, ma quel sorriso che solo tu potevi avere nonostante la malattia ti togliesse sempre più la forza di sorridere, non posso e non voglio togliermelo dalla testa, perché è la più grande lezione di vita e dimostrazione d’amore che potessi ricevere”, ha scritto ricordando la mamma e postando foto dolcissime in cui sono insieme.

Tanto doloroso e tenero anche il messaggio per il suo adorato papà. “Tu sei un uomo e un padre troppo grande per finire con un ‘era inspiegabilmente immenso’ – ha scritto -. ‘La vita deve andare avanti’ dicevi, poi, senza preavviso, sei diventato un ammasso di ricordi meravigliosamente intensi ma troppo dolorosi da ricordare senza di te, e quella frase ha perso completamente di importanza, perché tu sei il braccio che ha mosso ogni singola catena della mia vita insieme a mamma”.

Una sofferenza che Angelica ha scelto di trasformare in arte, scrivendo il brano Mattone. Accanto a lei in questo percorso i fratelli, ma anche Sebastiano, una figura silenziosa al suo fianco e fondamentale.