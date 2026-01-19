Che tempo che fa, Ornella Senza Fine, le pagelle del 18 gennaio: le lacrime di Mahmood (9), la prima volta di Camilla (10)

IPA Fabio Fazio

Era una promessa. E Fabio Fazio l’ha mantenuta. Lo studio di Che tempo che fa si è trasformato in un grande teatro che ha accolto artisti di ogni genere, perfino Ondina, la sua adorata cagnolina, non ha mancato all’appuntamento. Ornella Senza Fine è l’omaggio che domenica 18 gennaio ha riportato in tv il programma del Nove – in pausa per le feste natalizie – e che ha messo a segno una serata difficile da dimenticare. Con il padrone di casa, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, sono arrivati moltissimi artisti e perfino la sua amata nipote Camilla, alla sua prima volta in televisione. Ma com’è andata la serata? Ecco il nostro pagellone.

Marco Mengoni canta in bianco, voto: 8

Emozionatissimo (come poteva essere diversamente), Marco Mengoni porta sul palco una sua versione di Che cosa c’è, accompagnato alla tromba da Paolo Fresu. Anche lui, immancabile, non ha voluto mancare a questa serata speciale dedicata a Ornella Vanoni – alla quale aveva promesso di suonare al suo funerale – con un suo personale contributo. Una serata, questa, destinata a rimanere nel ricordo di chi ama il programma e di chi ha amato il ruolo che Fabio Fazio aveva pensato per lei. “Prima ero la Vanoni, oggi sono solo Ornella”, raccontava orgogliosa per aver raggiunto anche il pubblico più giovane.

Camilla Ardenzi per la prima volta in tv, voto: 10

Non ci dovrebbe essere una votazione, se non quella massima, per la scelta di Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni, di presentarsi in tv a rendere omaggio a sua nonna. Sappiamo che la famiglia è sempre stata molto discreta e lontana dai riflettori ma, in quest’occasione, ha voluto starle vicina con un’interpretazione bellissima di Senza Fine. Accanto a Diodato, Camilla ha brillato della luce che solo Ornella sapeva emanare. È stato un modo per sentirla ancora vicina a noi, malgrado non se ne sia mai andata davvero. E pure lei si sarebbe stupida per questa scelta, abituata com’era a vedere sua nipote in giro per il mondo. Ne sarebbe andata fiera.

Mahmood in lacrime, voto: 9

Delicato, composto ed emozionatissimo, l’esibizione di Mahmood è stata una delle più toccanti della serata. Il brano, manco a dirlo, era Sant’Allegria, reinciso in duetto con Ornella Vanoni poco più di un anno fa. I due artisti avevano un’intesa unica, tanto che lei affermava sempre di sentire un feeling profondo con Alessandro, come se l’avesse sempre conosciuto. La sua voce fuori campo è arrivata come una coltellata: “Questa è come se fosse l’ultima volta che canto con lei”, ha detto con la voce rotta. Su quel palco, avevano pure cantato insieme: impossibile, per lui, trattenere le lacrime.

Ondina in studio, voto: senza voto

Era la sua amata cagnolina, praticamente immancabile in tutte le occasioni pubbliche a cui Ornella Vanoni prendeva parte. E così, dopo le immagini giunte dalla camera ardente allestita al Piccolo Teatro di Milano, ecco che Ondina torna tra le braccia di Luciana Littizzetto. Oggi vive con il nipote Matteo Ardenzi, anche lui presente in studio: “Gino questa canzone l’ha composta per me, ma non trovava le parole giuste. Un giorno è venuto da me con le mani piene di foglietti e mi ha detto ‘scegli tu’. Io ho scelto le parole che mi somigliavano di più”, ha detto per introdurre Senza Fine, interpretata con Diodato da sua sorella.

Annalisa, omaggio in rosso, voto: 8

Un abito tutto rosso, per ricordare i toni dell’album Diverse in cui Ornella Vanoni aveva deciso di inserire alcune reincisioni dei suoi brani più amati. Una ragione di più è il brano che ha portato per questa serata omaggio alla quale si è approcciata con grande umiltà: “Io ho sempre percepito dal suo modo questa elegantissima essenzialità. Le bastava poco per essere molto emozionante, per far arrivare chiarissimo quello che stava dicendo”, ha ricordato.

Tanti gli amici che si sono alternati sul palco. Da Mario Lavezzi a Loredana Bertè fino ad arrivare agli artisti più giovani, che hanno incrociato solo la parte finale della carriera di Ornella Vanoni. Tutti insieme hanno scelto di essere presenti per lei e per la sua musica. E che dire di Fabio Fazio? La Rai ha di certo perso una perla rarissima, perché questo omaggio è stato orchestrato in maniera praticamente perfetta. Lei, era unica: “Sento ancora la sua poesia”, ha detto sua nipote Camilla, che già ai suoi funerali si era sentita di interpretare Senza Fine per darle l’ultimo saluto. Di certo, da ora in poi, Che tempo che fa non sarà più lo stesso. La presenza di Ornella Vanoni era diventata costante, imprescindibile: un appuntamento, per dirlo con il titolo delle sue canzoni più celebri, che il pubblico aspettava di settimana in settimana. Una diva eterna, che si è data al suo pubblico fino alla fine ma andandosene come avrebbe voluto davvero: nella pace della sua casa.